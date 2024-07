Trump agraeix el suport: «només va ser Déu qui va evitar que succeís quelcom impensable»

El candidat republicà i expresident dels Estats Units, Donald Trump, ha agraït aquest diumenge les mostres de suport després de l'atemptat d'ahir a Butler, a Pennsilvània, i ha confirmat que participarà a la convenció del partit republicà, que se celebra a partir d'aquest dilluns a Milwaukee. La trobada ha de servir per confirmar Trump com a candidat i per conèixer qui l'acompanyarà a la cursa electoral com a candidat a vicepresident. En un missatge a la xarxa social Truth, assegura que «només va ser Déu qui va evitar que succeís quelcom impensable» i que no té por. «Romandrem resilients a la nostra fe i desafiants davant el mal», continua en el seu missatge, on expressa la seva solidaritat amb els ferits i les seves famílies.

«Preguem per la recuperació dels ferits i mantenim en els nostres cors la memòria del ciutadà que va ser horriblement assassinat», ha comentat Trump en record a l'assistent al seu míting que ha resultat mort per l'autor dels trets, un jove de 20 anys. Així mateix, Trump ha fet una crida a mantenir-se «forts i decidits i no deixar que guanyi el mal».