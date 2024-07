Una dona gran és declarada morta i reviu quan la treuen de la bossa de cadàvers

La família d'una dona que va ser declarada morta per error i col·locada en una bossa per cadàvers durant dues hores ha demandat a la residència de gent gran per l'error, segons informa el New York Post. El centre on residia a Long Island, Nova York, la va declarar morta el 4 de febrer de 2022.

El suposat cadàver de la dona, de 82 anys, va ser enviat en una bossa de cadàver a la funerària. No obstant això, en arribar allí i obrir la bossa van descobrir que encara respirava i tenia pols, tal com explica l'advocat de la familia Balducci, Peter DeNoto. En aquell moment, la funerària va trucar als serveis d'emergències que van portar a Balducci a l'hospital on va sobreviure un dia més, però finalment va morir.

Els fills de la víctima, Robert i Joseph Balducci, han demandat a la residència i a la funerària per negligència i esperen que la demanda els ajudi a obtenir algunes respostes sobre com es va permetre l'error. "La infermera va seguir els criteris per determinar si algú està mort i el metge va confirmar el que la infermera es va trobar?", es pregunta DeNoto. "Realment, no hi ha excusa per posar a una persona viva en una bossa per a cadàver i enviar-la a un centre per ser embalsamada", defensa l'advocat.

Et pot interessar: