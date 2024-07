El desaparegut barri de l’Esperança de Tarragona acollirà 192 pisos per a lloguer social

«Jo m’he criat a Campclar en pisos de protecció oficial. Es podien reconèixer pel seu aspecte de Tarragona a Cadis, i això estigmatitzava. Però en aquests habitatges ja no passarà». Així resumia l’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, el projecte de construcció de 192 habitatges per a lloguer social al nou barri de Ponent de Tarragona, el PP-10, entre Campclar i Bonavista.

Ahir es va donar el tret de sortida a les obres, que es preveu que durin un any. Així, el juny del 2026 es calcula que es podrien començar a entregar les claus dels habitatges. Els immobles aniran destinats a les persones més necessitades i, en aquest sentit, el 50% dels pisos es reservaran als joves, la gent gran i les persones amb discapacitat.

«Seran habitatges diferents als que trobem en altres llocs, complets, a un preu social. També hi farem locals per a dinamitzar el barri», va expressar Manel Rodríguez, patró honorífic de la Fundació SALAS. Aquesta entitat és una promotora social que va tancar un acord amb el Servei Municipal de l’Habitatge a Tarragona (SMHAUSA) per la cessió de la parcel·la on es construiran els edificis. La fundació té el dret de superfície sobre aquest solar municipal per 75 anys, prorrogable fins a 99 anys.

L’acord especifica que, un cop promoguts els dos edificis, serà la Fundació Nou Lloc, una entitat sense ànim de lucre especialitzada en gestió d’habitatge social, qui s’encarregarà de la gestió. «El que ara és un descampat de l’antic barri de l’Esperança, un projecte fallit, serà una eina de cohesió de la Tarragona del futur», va indicar Nacho García, conseller d’Urbanisme.

El pressupost del projecte és de 28,8 milions d’euros i la subvenció dels fons Next Generation és de 6,9 milions d’euros. Els requisits per a accedir a un d’aquests habitatges encara s’han de comunicar. El que sí se sap que serà imprescindible és que el sol·licitant figuri al Registre de Sol·licitants de Protecció Oficial.

6,63 euros el m2

Hi haurà pisos d’1, 2 o 3 dormitoris amb aparcaments i trasters. Els habitatges es llogaran a 6,63 euros el metre quadrat i els pàrquings o/i trasters a 3,33 euros el metre quadrat útil (preus que hauran de ser actualitzats amb l’IPC al moment de l’entrega).

«Vivim una emergència residencial mai vista i la col·laboració entre administracions és clau per a combatre-la», va indicar David Lucas, secretari d’estat d’Habitatge i Agenda Urbana. Els representants de les administracions involucrades en el projecte van coincidir en destacar la qualitat dels immobles de la promoció. «Seran uns pisos que permetran viure amb una alta dignitat tot i que no tinguis molts recursos», va afirmar Viñuales.

El batlle també va considerar que projectes com aquest fan de «catalitzadors» i que atrauran inversions privades al PP-10. «Molta gent del centre pensarà a anar a viure a l’altra banda del riu», va comentar Viñuales. L’acord amb les fundacions contempla que, un cop finalitzat el termini, els edificis retornaran a SMHAUSA.