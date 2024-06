El Tribunal Internacional ordena la detenció de dos alts càrrecs militars russos per crims de guerra a Ucraïna

El Tribunal Penal Internacional ha emès aquest dimarts dues ordres de detenció contra l'exministre de defensa i actual responsable del Consell de Seguretat Nacional de Rússia, Sergei Kuzhugetovich Shoigu, i el cap de l'estat major de les forces militars russes, Valery Vasilyevich Gerasimov, per crims de guerra i contra la humanitat per bombardejos contra objectius civils a Ucraïna.

En l'ordre, el Tribunal Penal Internacional apunta que hi ha «raons fonamentades» per pensar que els dos oficials militars russos són «responsables de bombardejos perpetrats per forces sota el seu control contra infraestructures elèctriques a Ucraïna» com a mínim des del 10 d'octubre del 22 fins a almenys el 9 de març del 2023.

«Durant aquest període de temps, les forces armades russes van dur a terme un gran nombre d'atacs contra nombroses centrals i subestacions elèctriques a diversos llocs d'Ucraïna», diu el Tribunal Penal Internacional, que remarca que també hi ha «raons fonamentades» per considerar que els reclamats han comès crims contra la humanitat que han causat «intencionadament gran patiment» i «greus danys físics i mentals».

El TPI amplia així la causa per crims de guerra i contra la humanitat per part de les autoritats russes a Ucraïna. Fa més d'un any va ordenar la detenció del president rus, Vladímir Putin, per la deportació de nens ucraïnesos, i al març d'aquest any va fer el mateix amb dos oficials militars russos, Sergei Ivanovich Kobylash i Viktor Kinolayevich Sokolov, per bombardejos contra civils.

