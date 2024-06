Quatre milions de gossos de carrer podrien ser sacrificats a Turquia si no són adoptats en un mes

El Govern turc ha calculat en quatre milions el nombre de gossos de carrer a tot el país que podrien ser sacrificats si finalment s’aprova una llei que contempla eliminar els animals que siguin capturats i als quals no se’ls trobi amo en un termini de 30 dies.

«S’estima que el nombre de gossos sense amo està a prop dels quatre milions; no se sap amb precisió perquè poden parir una o dues vegades a l’any i tenir fins 6 o 8 cadells, i canvien molt de lloc», ha escrit el ministre d’Agricultura i Boscos, Ibrahim Yumakli, a la xarxa social X.

L’estimació més habitual en la premsa turca parla de 2,8 milions de gossos de carrer, i d’un total de 6,6 milions d’animals domèstics sense amo, principalment gats. Turquia viu una encesa polèmica des que es va anunciar la setmana passada que el Govern vol sotmetre al Parlament una llei que obligui a internar als gossos de carrer i sacrificar-los si no són adoptats en un termini de 30 dies.

Nombrosos ciutadans, entre ells celebritats com la cantant de pop Ajda Pekkan, han protestat contra la iniciativa. «Segons dades d’Interior, en els últims 5 anys s’han registrat 3.534 accidents de trànsit per xocs amb animals, amb 55 morts i 5.147 ferits», va indicar Yumakli, mentre diaris com Yeni Safak parlen de 92 morts causats per gossos de carrer entre març de 2022 i desembre de 2023.

La primera opció per reduir el nombre de gossos sense amo seria castrar-los per evitar que es reprodueixin, però els esforços en aquest sentit són de lluny insuficients, va admetre el ministre. «Segons els científics, es pot controlar la població de gossos si en un any s’esterilitza el 70 %. Però en els últims 5 anys només s’ha aconseguit una mitjana de 260.000, amb un màxim de 350.000 en un any», va explicar Yumakli.

Va agregar que segons dades de Sanitat, els «contactes amb risc de contagi de ràbia» s’han duplicat el 2023 respecte a la mitjana anterior, però no va especificar en quants casos es va detectar realment la malaltia. En alguns barris d’Istanbul és habitual veure a gossos de carrer ben alimentats, pacífics i sociables, amb un xip a l’orella que facilita el seguiment sanitari per veterinaris locals, però també existeixen zones amb gossos més agressius.

