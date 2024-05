El Papa demana disculpes després de dir que no accepta homosexuals al seminari perquè «ja hi ha prou mariconeig»

El papa Francesc ha demanat disculpes després que hagi transcendit que en una conversa a porta tancada amb els bisbes de la Conferència Episcopal Italiana (CEI) va dir que no està a favor que ingressin homosexuals al seminari perquè «ja hi ha prou mariconeig».

La Santa Seu ha emès un comunicat en què assegura que el pontífex «no ha pretès mai ofendre ni expressar-se en termes homòfobs», i que el màxim responsables de l'Església catòlica ha «dirigit les disculpes a qui s'ha sentit ofès per l'ús d'un terme divulgat per altres». La nota també recorda que a l'Església «hi ha lloc per a tothom. Ningú és inútil, ningú és superflu, hi ha lloc per a tothom. Tal com som, tots».

La reunió amb els 200 bisbes de la CEI va tenir lloc dilluns de la setmana passada a la sala del sínode del Vaticà, i en el marc de la cimera va sorgir la qüestió recurrent de l'homosexualitat als seminaris catòlics.

En oposició al discurs habitual d'obertura al col·lectiu LGTBI, aquesta vegada el Papa va dir, segons van recollir mitjans com 'La Repubblica', que no s'ha d'admetre persones homosexuals als seminaris perquè ja hi ha massa 'frociaggine', terme italià traduïble com 'mariconeig'.

El ressò que ha generat la conversa a porta tancada, que segons diversos mitjans va ser de to col·loquial i distès, ha motivat el comunicat de la Santa Seu en què Francesc demana disculpes «a qui s'ha sentit ofès per l'ús d'un terme divulgat per altres».

