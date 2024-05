Palestina demana als europeus «coratge» per sumar-se a Espanya en el reconeixement i «mantenir viu el procés de pau»

El primer ministre de l'Autoritat Palestina, Mohammad Mustafa, ha demanat aquest diumenge als països europeus «coratge» per sumar-se a Espanya, Irlanda i Noruega en el reconeixement de l'estat palestí i poder així «mantenir viu», ha dit, el procés de pau i la solució dels dos estats.

Mustafa ha fet aquesta petició en una compareixença amb el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Albares, després que els dos s'hagin reunit a Brussel·les en el marc del reconeixement de Palestina que els tres països han anunciat que faran dimarts.

D'altra banda, Mustafa ha demanat a la UE anar «més enllà de les condemnes» als atacs d'Israel a Gaza. «Cal una mica més», ha afirmat, per «evitar més morts i patiment».

El primer ministre de l'Autoritat Palestina ha celebrat la decisió d'Espanya, Irlanda i Noruega de reconèixer l'estat palestí i ha esperat que altres països «segueixin aviat» els passos d'aquests tres països en «un futur molt pròxim».

Mustafa ha defensat que només això es pot mantenir «viu» el procés de pau i la solució dels dos estats com a «viable», cosa que, ha subratllat, permetria «acabar amb la gran injustícia que viuen els palestins des de fa dècades».

El dirigent palestí s'ha dirigit directament als països que «dubten» sobre el reconeixement. «És la bona decisió que cal prendre ara»,ha assegurat, tot defensant l'aposta per actuar «responsablement» com a estat i amb «diligència per la pau». A banda del reconeixement, Mustafa també ha remarcat la necessitat d'acceptar Palestina com a membre de ple dret a l'ONU.

Al seu torn, Albares ha defensat que cal donar un «horitzó de futur a la població palestina» i ha refermat a Mustafa el suport «polític i financer» a l'Autoritat Palestina. Sobre el reconeixement, el ministre d'Exteriors espanyol ha reivindicat que és «l'única manera de garantir un futur de pau, seguretat i prosperitat» tant a Palestina com a Israel.

«Els dos estats han de coexistir en pau, seguretat i bon veïnatge», ha afirmat, tot subratllant que l'estat palestí és «la millor garantia per a la seguretat d'Israel». Finalment, Albares també ha insistit en la demanda d'un alto el foc, que, ha dit, «és més necessari que mai».

Reunió de ministres europeus

La trobada s'ha produït un dia abans de la reunió de ministres d'Exteriors de la UE que se celebra aquest dilluns a Brussel·les i a la qual assistiran també caps de la diplomàcia de sis països àrabs: Egipte, Qatar, l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units i Jordània, a més del secretari de la Lliga Àrab.

Abans de la trobada dels ministres d'Exteriors europeus, Albares també es reunirà amb els seus homòlegs d'Irlanda, Micheal Martin, i de Noruega, Espen Garth Eide, amb els quals farà una compareixença conjunta en la qual es preveu que defensin els motius que han portat els tres països a anunciar el reconeixement de l'estat palestí, que es produirà dimarts.

Et pot interessar: