Israel retreu a Espanya el suport a Palestina en un vídeo amb ballarins de flamenc: «Hamàs li agraeix el seu servei»

Israel ha difós aquest diumenge un vídeo on retreu a Espanya el seu reconeixement de l’estat de Palestina. El vídeo comença amb una bandera espanyola i, mentre sona música flamenca i dos ballarins actuen, s’hi intercalen imatges dels atacs del 7 d’octubre de Hamàs.

En lletres grans i en vermell, es pot llegir: «Hamàs: Gràcies Espanya». El ministre d’Exteriors hebreu, Israel Katz, ha difós el vídeo a través de les xarxes socials, citant directament el president espanyol Pedro Sánchez i assegurant que «Hamàs li agraeix el seu servei».

Així mateix, l’ambaixada a Espanya ha lamentat que la ministra de Defensa, Margarita Robles, parlés ahir de genocidi, i l’ha acusat de fer-se seu el «relat fals i infundat» de Hamàs.

«Israel lluita a Gaza d’acord amb el dret internacional en una guerra contra Hamàs que ni va començar ni volia, conseqüència de la massacre sense precedents del 7 d’octubre», ha assegurat l’ambaixada en un missatge a ‘X’.

En tot cas, i malgrat l’ordre del Tribunal Internacional de Justícia perquè aturi les hostilitats a Rafah, Israel ha seguit amb els bombardejos en aquesta zona de Gaza, segons informa ‘Al Jazeera’. «Nova setmana, mateix objectiu: portar tots i cadascun dels ostatges a casa», ha piulat el compte oficial de l’estat d’Israel.

Mentrestant, a Tel-Aviv, en les últimes hores hi ha hagut enfrontaments en les manifestacions en contra de l’acció de govern de Benjamin Netanyahu, i on es reclama que s’aturi la guerra, que també posa en perill els propis ostatges.

Ajuda humanitària

L’exèrcit israelià ha assegurat aquest diumenge a ‘X’ que l’ajuda humanitària a Gaza s’ha «duplicat» respecte a la setmana passada en el pas de Kerem Shalom i Erez, amb més de 2.000 camions. A més, també ha informat que han entrat palets amb menjar a través del port flotant de Gaza, així com combustible o materials per a hospitals.

L’accés de material humanitari és també una de les exigències del Tribunal Internacional de Justícia, que va reclamar a Israel que obrís el pas de Rafah, tancat des de fa setmanes.

Segons els càlculs de l’ONU, la meitat de la població de Gaza pateix fam, mentre que el propi TIJ parla de situació «desastrosa» per a la població civil. De fet, l’UNRWA, l’agència de les Nacions Unides per als refugiats palestins, fa dues setmanes que no pot distribuir aliments per la manca de seguretat a Gaza.

D’acord amb les dades distribuïdes pel ministeri de Salut de Gaza, controlat per Hamàs, prop de 36.000 persones han mort des de l’inici de la guerra i més de 80.000 han resultat ferides.

