Rishi Sunak avança eleccions al Regne Unit al 4 de juliol

El primer ministre britànic, Rishi Sunak, ha anunciat aquest dimecres a la tarda que avança les eleccions al país al 4 de juliol, uns mesos abans de la dada prevista per a la tardor. Sunak ha pres la decisió en un moment en què les enquestes li són desfavorables, amb diferències destacables a favor dels laboristes, però de vents econòmics propicis, amb un descens de la inflació que l'abril passat es va situar en el 2,3%.

La millora, però, no podria ser suficient per mantenir la trajectòria de 14 anys de governs conservadors, i el 4 de juliol l'electorat britànic podria optar per posar les regnes del país en mans del laborista Keir Starmer.

Sunak ha fet l'anunci a les portes del número 10 de Downing Street sota una pluja considerable, i ha destacat que les eleccions tindran lloc quan el món afronta «la situació de més perill des de la II Guerra Mundial», en referència a la invasió de Rússia a Ucraïna.

Et pot interessar: