El rei Carles III d’Anglaterra publica el seu primer missatge després del diagnòstic de càncer

El rei britànic Carles III ha publicat aquest dijous el seu primer missatge després de l’anunci del diagnòstic de càncer, per commemorar el 50 aniversari de la independència de Granada, país caribeny membre de la Commonwealth.

«Només puc demanar disculpes per no poder estar amb vosaltres en persona per celebrar aquest esdeveniment històric», ha assenyalat en un comunicat el monarca, que ha cancel·lat la seva agenda pública després que aquest dilluns comencés el tractament per fer front a la malaltia.

Granada és un dels components de la Commonwealth, és a dir, la mancomunitat de països independents hereva de l’Imperi Britànic -compost pel Regne Unit i les seues colònies- i presidida pel rei anglès. Així, Carles III va aprofitar l’efemèride per mostrar la seva «admiració més profunda» a la construcció de la nació granadina en les últimes cinc dècades. «En conjunt, heu convertit a Granada en un exemple de democràcia, drets humans i Estat de dret», va manifestar el sobirà britànic, que va assegurar que guarda bons records de la seva visita a l’illa fa cinc anys.

Aquest és el primer missatge del monarca després que dilluns el Palau de Buckingham va informar que pateix un tipus de càncer del que no es van donar més detalls.

La malaltia li va ser diagnosticada durant el tractament d’un engrandiment de pròstata a què el rei es va veure sotmès al gener, encara que, segons fonts de la casa reial, el càncer no correspon a aquesta part del cos.

Després de la notícia, Carles III va suspendre la seva activitat pública, encara que mantindrà les seues tasques d’Estat, incloent les reunions setmanals amb el primer ministre britànic, Rishi Sunak.