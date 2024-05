Un mort i 30 ferits per «fortes turbulències» en un vol de Londres a Singapur

Imatge de com ha quedat l'avió que ha patit turbulències extremes en un vol entre Londres i Singapur.X

Un britànic de 73 anys ha perdut la vida i 30 persones han resultat ferides, entre elles set en estat crític, quan un avió de l’aerolínia Singapur Airlines que volava aquest dimarts de Londres a Singapur ha estat sacsejat per «fortes turbulències», segons han infromat la companyia i les autoritats tailandeses.

L’aparell, un Boeing 777-300 ER, va partir de l’aeroport londinenc de Heathrow amb destinació a la ciutat Estat asiàtica la nit de dilluns amb 211 passatgers i 18 tripulants i 10 hores després d'enlairar-se es va trobar amb unes «turbulències extremes».

El pilot va demanar, després de detectar una emergència mèdica, d’aterrar d’emergència a l’aeroport de Suvarnabhumi a Bangkok, on va arribar al voltant de les 15:45 hora local (8:45 GMT).

En una roda de premsa nocturna, el director de la companyia pública d'Aeroports de Tailàndia, Kittipong Kittikachorn, ha dit que la víctima mortal ha pogut morir per un atac cardíac i ha indicat que els ferits, inclosos passatgers amb contusions cranials, han estat ingressats en un hospital de Bangkok.

«Singapore Airlines ofereix el seu més sentit condol a la família del mort», apunta l’aerolínia en un comunicat publicat a Facebook, que ha precisat que el nombre de ferits ascendeix a 30, inclosos 18 que han estat ingressats en hospitals de Bangkok.

Uns altres 12 han estat traslladats i tractats en diferents hospitals, mentre que la resta de passatgers i membres de la tripulació que ho han necessitat han rebut assistència mèdica a l’aeroport de Bangkok.

«La nostra prioritat és brindar tota l’assistència possible a tots els passatgers i tripulants a bord de l’avió. Estem treballant amb les autoritats de Tailàndia per brindar l’ajuda mèdica necessària i enviant un equip a Bangkok per brindar qualsevol suport addicional», explica la companyia.

En el seu últim comunicat la companyia ha assenyalat que entre els passatgers es trobaven 56 australians, 47 britànics, 41 singapuresos, 23 de neozelandesos i dos espanyols, entre altres nacionalitats.

Conforme a les dades del portal FlightRadar, que registra els vols a tot el món, l’avió de Singapur Airlines va patir una sobtada pèrdua d’altitud durant 4 minuts, per la qual va descendir des dels 37.000 fins els 31.000 peus (d’11.200 metres a 9.400 metres), quan aparentment va aconseguir estabilitzar-se.

«Quant a l’avió, des de fora sembla estar bé. Però per dins és un desastre. (...) Els van servir l’esmorzar (quan es va produir la turbulència de l’aire), però la majoria de les persones amb qui vaig parlar estaven assegudes amb el cinturó de seguretat posat», va declarar Kittipong als mitjans.

En un vídeo publicat a les xarxes socials, s’aprecia l’interior de l’avió amb el sostre parcialment caigut, cops en els portamaletes superiors i els passadissos atapeïts de mantes, papers i paquets de menjar, així com restes de sang.

Una desena d’ambulàncies han estat mobilitzades fins peu de pista per atendre els ferits, segons imatges publicades en xarxes socials.

Vídeos publicats a X per un portaveu dels equips d’emergència mostren un comboi d’ambulàncies a tota velocitat en direcció a hospitals de Bangkok.

Per la seva part, el ministre singapurès de Transport, Chee Hong Tat, ha expressat a les xarxes socials la seva «tristesa» per l’incident a bord i ha expressat el seu «condol» als familiars de la víctima mortal.

Singapore Airlines ha estat reconeguda en diverses ocasions com una de la millors aerolínies i el seu últim accident greu data de l’any 2000, quan un aparell de la companyia va xocar durant la seva maniobra d’enlairament en la pista equivocada amb un equip de construcció a l’aeroport de Taiwan provocant la mort de 83 passatgers.

Et pot interessar: