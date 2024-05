El nou avió de la NASA que pot unir Nova York i Europa en 90 minuts afronta la seva prova final

L’avió supersònic X-59 de la NASA, que està dissenyat per cobrir la distància entre Europa i Nova York en només 1,5 hores, està un pas més a prop del seu primer vol. L’avió experimental, anomenat 'Hijo del Concorde', ha estat sotmès a la seva Revisió de Preparació de Vol, el que li permetrà avançar cap a una prova en algun moment d’aquest any, informa The Sun.

Una junta d’experts independents li ha donat a la NASA una sèrie de perills potencials i recomanacions perquè l’equip X-59 els resolgui. Una vegada que se solucionin, l’avió supersònic súper silenciós podrà solcar el cel. De fet, el primer vol del X-59 està previst per abans que acabi el 2024.

«No és un pas-error», va dir en un comunicat Cathy Bahm, directora del projecte de demostració de vol de supervisió de la NASA. «Rebrem accions de la junta i treballarem amb ells per resoldre-les i treballar cap a la Revisió de l’aeronavegabilitat i la seguretat del vol», va afegir Bahm.

L’avió és la peça central de la missió Questst de la NASA, l’objectiu de la qual és descobrir com volar més ràpid que la velocitat del so sense els dolorosos esclats sònics. La NASA i Lockheed Martin han unit forces en el projecte, amb l’esperança de recuperar els avions supersònics després que es prohibís el Concorde.

Els vols supersònics comercials han estat prohibits als Estats Units durant més de 50 anys a causa del soroll de les explosions sòniques. Com a tal, no hi ha hagut avions comercials capaços de realitzar vols hipersònics o supersònics des del Concorde.

S’espera que el X-59 voli a 1.500 quilòmetres per hora, 1,4 vegades la velocitat del so. Els experts creuen que les dades que recopili ajudaran a desenvolupar avions supersònics encara més silenciosos. Segons la NASA, la reacció als 'cops’ sònics més silenciosos es compartirà amb els reguladors.

