Una jove de 19 anys és assassinada per la seva parella perquè no li agradava com anava vestida: la va ruixar amb gasolina i després la va cremar

Una jove de 19 anys ha mort a Mèxic després de ser agredida per la seva parella, de 34 anys, qui va ruixar amb gasolina a la víctima per després calar-li foc. Pel que sembla, minuts abans havien discutit perquè a l’home no li agradava com anava vestida, segons informa el diari Infobae.

L’incident ha passat durant la matinada d’aquest diumenge en un habitatge ubicat a la colònia Villas La Merced a Torreón, Coahuila (Mèxic), quan emergències va rebre un avís d’un incendi en un habitatge.

En arribar al lloc, els Bombers i la Policia Municipal van trobar la jove amb greus cremades de primer i segon grau al rostre, esquena, braços i abdomen. La víctima va ser traslladada a l’Hospital General de Torreón, tanmateix, va acabar morint a causa de la gravetat de les ferides que presentava.

Segons les primeres investigacions, la jove hauria estat víctima d’un acte de violència de gènere. Les autoritats investiguen el cas com un possible feminicidi i l'individu ha estat detingut com a presumpte autor dels fets.

La principal hipòtesi suggereix que el succés va passar a causa d’una discussió per la forma en la qual la dona estava vestida. I és que, després de la disputa, l’agressor va tallar la mànega de la gasolina d’una moto, va ruixar la jove amb el carburant i li va calar foc. La Fiscalia de Coahuila continua amb les investigacions per aclarir els fets.