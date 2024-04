Sis morts i vuit ferits en un apunyalament múltiple en un centre comercial de Sydney

Sis persones han mort i vuit més han quedat ferides, entre les quals un nen de nou mesos, en un apunyalament múltiple en un centre comercial de Sydney. L'atac massiu s'ha produït al Westfield Bondi Junction –situat al sud-est de la ciutat australiana- i el suposat agressor ha estat abatut per la policia. «Just abans de les 16.00 hores de la tarda, els serveis d'emergència han estat alertats de diverses persones apunyalades al Westfield Bondi Junction. Es demana a la ciutadania evitar la zona», ha assenyalat la policia de l'estat de Nova Gal·les del Sud en un breu missatge a X. Segons les primeres investigacions, l'atacant ha actuat sol –tot i que podria haver comptat amb l'ajuda d'un còmplice- i no es descarta la hipòtesi terrorista.

El primer ministre d'Austràlia, Anthony Albanese, ha condemnat aquest «horrible acte de violència» contra persones innocents que feien la compra i ha reclamat no fer «especulacions» sobre l'apunyalament massiu. «Les especulacions són inútils i hem de permetre als investigadors fer la seva feina», ha apuntat Albanese. «Les escenes devastadores a Bondi Junction van més enllà de les paraules i la comprensió. Els australians estem commocionats aquesta nit», ha recalcat el primer ministre d'Austràlia en un compareixença televisiva acompanyat del comissionat de la Policia Federal Australiana (AFP), Reece Kershaw.

La hipòtesi terrorista perd força

Hores més tard, la comissionada de policia de Nova Gal·les del Sud, Karen Webb, ha rebaixat la hipòtesi d'un atac terrorista i ha afirmat que «no hi ha indicis». En paral·lel, Webb, ha precisat que les víctimes mortals són cinc dones i un home, a banda de vuit persones ferides i hospitalitzades. «Un nadó de nou mesos ha requerit cirurgia», ha detallat la comissionada de policia de Nova Gal·les del Sud, que no ha volgut avançar dades sobre l'autor de l'apunyalament múltiple, que ha estat disparat i abatut per una inspectora de policia. «Creiem que és un home de 40 anys. Però estem a l'espera d'identificar-lo formalment», ha conclòs Webb.