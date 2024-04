L’atacant d'un centre escolar a Finlàndia era víctima d’assetjament escolar, segons la policia

L’adolescent que va disparar ahir contra tres dels seus companys en un centre escolar de Finlàndia havia estat víctima d’assetjament escolar, segons ha informat aquest dimecres la policia del país nòrdic.

«En l’interrogatori, el sospitós ha afirmat que havia estat víctima d’assetjament escolar. Aquesta informació també ha estat corroborada en el curs de la investigació preliminar», ha anunciat la policia d’Uusimaa Oriental en un comunicat.

El presumpte autor dels trets, que van acabar amb la vida d’un dels alumnes del centre i han deixat a dos noies ferides, havia estat transferit a l’escola de Viertola, a pocs quilòmetres de l’aeroport de Hèlsinki-Vantaa, a inicis d’aquest curs escolar.

Segons va destacar la policia, als seus 12 anys no té responsabilitat penal i no pot ser detingut, per la qual cosa després de l’interrogatori va ser entregat als serveis socials.

El tiroteig es va produir aquest dimarts poc després de les 9.00 hora local (6.00 GMT) i el sospitós va ser després aprehès per la policia sense oferir resistència a gairebé tres quilòmetres del lloc del crim.

Els investigadors parteixen que va fer servir una arma de foc que pertanyia a un «familiar proper».

L’extrema joventut dels implicats i el fet que només sigui un més dels diversos episodis de violència escolar que s’han produït a Finlàndia en les dos últimes dècades han provocat una profunda commoció al país nòrdic.

El primer ministre finlandès, Petteri Orpo, va prometre ahir en una roda de premsa que les autoritats realitzaran una investigació exhaustiva de la tragèdia i va assegurar que el seu Govern abordarà el problema de la violència escolar una vegada es coneguin les seues conclusions.