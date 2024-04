Un nen de 12 anys obre foc contra diversos companys en un col·legi i mata un d’ells a Finlàndia

La violència escolar ha tornat a commocionar aquest dimarts la societat finlandesa, després que un nen de dotze anys hagi matat a trets un company de la seva edat i ha ferit uns altres dos de gravetat en una escola d’educació primària de Vantaa, al nord de Hèlsinki, el que ha causat commoció al país.

El tiroteig s'ha produit poc després de les 9:00 hora local (6:00 GMT) al col·legi de Viertola, a pocs quilòmetres de l’aeroport de Hèlsinki-Vantaa, un centre escolar en el qual estudien prop de 800 alumnes d’entre set i setze anys i on treballen uns 90 empleats.

Segons les investigacions preliminars, l’autor del tiroteig ha disparat als seus tres companys -uns dels quals ha mort en l’acte- amb una pistola pertanyent a un familiar proper, abans de ser detingut per la Policia sense oferir resistència a gairebé tres quilòmetres del lloc del crim.

Commoció i tristesa

L’extrema joventut dels implicats i el fet que només sigui un més dels diversos episodis de violència escolar que s’han produït a Finlàndia en les dos últimes dècades han provocat una profunda commoció al país nòrdic.

«Estic consternat pels successos de Vantaa. Ofereixo el meu més sentit condol als familiars de l’alumne mort. Desitjo als ferits una ràpida recuperació. Els meus pensaments estan amb tots els alumnes i el personal del col·legi», ha escrit el president finlandès, Alexander Stubb, en el seu compte de la xarxa social X.

El primer ministre finlandès, Petteri Orpo, també ha enviat les seves sentides condolences a les víctimes i les seves famílies i ha assegurat trobar-se «profundament commocionat» pel succés.

Assetjament escolar i salut mental

Tot i que encara es desconeixen els motius, aquesta nova tragèdia ha reobert el debat sobre l’assetjament escolar i la salut mental dels joves en un país que -suposadament- és el més feliç del món segons l’ONU i té un sistema escolar modèlic.

Visiblement emocionat, el primer ministre finlandès ha promès en una roda de premsa que les autoritats realitzaran una investigació exhaustiva de la tragèdia i ha assegurat que el seu Govern abordarà el problema de la violència escolar una vegada es coneguin les seves conclusions.

«Està molt clar que massa joves, fins un de cada tres, han patit problemes de salut mental en algun moment. Hem de ser capaços d’intervenir abans», ha dit Orpo.

En aquest sentit, ha destacat que el seu Executiu ha destinat més recursos a l’educació primària perquè hi hagi més personal a les escoles i vol millorar l’accés dels joves als tractaments terapèutics.

El director general de la Policia finlandesa, Seppo Kolehmainen, ha assegurat al seu torn que setmanalment es detecten diferents tipus d’amenaces contra centres escolars, per la qual cosa sovint els agents han de patrullar pels col·legis per mantenir la seguretat.

«Hem pensat col·lectivament que, com a societat, havíem après dels anteriors tirotejos escolars, però un dia com aquest mai no hauria d’haver passat», h afirmat Kolehmainen.

El malson es repeteix

Amb els seus 5,6 milions d’habitants i les seves1,5 milions d’armes de foc registrades, Finlàndia és un dels països amb més armes per càpita del món gràcies a l’afició de la seva població per la caça i el tir esportiu, però en els últims temps també destaca tristament a l’índex d’atacs en centres escolars.

El més impactant d’ells -per ser el primer- va tenir lloc el novembre de 2007, quan un estudiant de 18 anys va matar vuit persones amb una pistola en un institut d’ensenyament de Tuusula (sud de Finlàndia), després es va suïcidar d’un tret al cap.

Just un any després, un altre estudiant de 22 anys va matar a trets nou companys i un professor d’una escola de formació professional de Kauhajoki, a l’oest del país, i després es va suïcidar.

El 2012 un jove de 23 anys va protagonitzar un altre tiroteig, aquesta vegada amb una escopeta, en un col·legi d’ensenyament secundari d’Orivesi, en el centre de Finlàndia, encara que sense víctimes mortals.

A més, s’han produït altres atacs en centres d’ensenyament amb armes blanques, com els que van tenir lloc el 2012 i 2013 a dos localitats del nord del país, en els quals va morir un estudiant i quatre persones més van resultar ferides.