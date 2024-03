El Papa Francesc alerta dels «vents de la guerra» que bufen sobre Europa i el Mediterrani «cada cop més forts»

El Papa Francesc ha advertit aquest diumenge dels «vents de la guerra» que bufen «cada cop més forts sobre Europa i sobre el Mediterrani». Ho ha dit durant la missa d'aquest diumenge de Pasqua celebrada en El Vaticà, on ha llançat el seu missatge urbi et orbi. Ha demanat no cedir «a la lògica de les armes i del rearmament» i ha avisat que «la pau no es construeix amb les armes, sinó estenent la mà i obrint el cor».

Francesc s'ha referit a la guerra de Gaza i ha reclamat que s'hi garanteixi l'ajuda humanitària i un alto el foc, així com l'alliberament dels ostatges capturats el 7 d'octubre passat. També ha esmentat altres conflictes bèl·lics, com la invasió d'Armènia per part de l'Azerbaidjan, la guerra a Síria i la que enfronta Ucraïna i Rússia, sobre la qual ha demanat un intercanvi de presoners.