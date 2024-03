El Papa Francisco alerta de los «vientos de la guerra» que soplan sobre Europa y el Mediterráneo «cada vez más fuertes»

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El Papa Francisco ha advertido este domingo de los «vientos de la guerra» que soplan «cada vez más fuertes sobre Europa y sobre el Mediterráneo». Lo ha dicho durante la misa de este domingo de Pascua celebrada en El Vaticano, donde ha lanzado su mensaje urbi et orbi. Ha pedido no ceder «a la lógica de las armas y del rearme» y ha avisado de que «la paz no se construye con las armas, sino extendiendo la mano y abriendo el corazón».

Francisco se ha referido a la guerra de Gaza y ha reclamado que se garantice la ayuda humanitaria y un alto el fuego, así como la liberación de los rehenes capturados el 7 de octubre pasado. También ha mencionado otros conflictos bélicos, como la invasión de Armenia por parte de Azerbaiyán, la guerra en Siria y la que enfrentan Ucrania y Rusia, sobre la cual ha pedido un intercambio de prisioneros.