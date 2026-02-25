POLÍTICA
Yolanda Díaz renuncia a ser la candidata de Sumar a les pròximes eleccions generals
«És una decisió molt meditada», afirma la vicepresidenta segona del govern espanyol
La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha anunciat aquest dimecres que descarta encapçalar les llistes de l’esquerra espanyola en el pròxim cicle electoral. «És una decisió molt meditada», ha dit la també ministra de Treball a Bluesky. La decisió de Díaz arriba en un moment marcat pels mals resultats de Sumar a les enquestes i a les eleccions d’Aragó.
Aquest dissabte, Moviment Sumar, IU, els Comuns i Más Madrid van celebrar un acte per renovar la seva aliança i frenar l’ascens de l’extrema dreta, cita a la qual no va assistir la vicepresidenta. Des de Sumar apuntaven que estaven disposats a repensar l’estratègia del partit, així com el lideratge de l’espai a l’esquerra del PSOE que ha exercit Díaz els darrers anys.
«Sempre vaig tenir moltes reticències davant la idea de ser candidata. La política és dura, especialment per a les dones, però no em penedeixo d’haver fet el pas. Miro enrere i estic orgullosa de tot el que hem aconseguit de manera col·lectiva i treballant sempre per millorar la vida de la gent», ha explicat la vicepresidenta en un text de quatre pàgines, on deixa entendre que no abandonarà el govern espanyol.
«Vull donar espai i temps perquè allò que està naixent avanci amb la força que mereix, i acompanyar-ho, cuidar-ho i impulsar-ho amb tota la meva energia i amb la força que em dona la convicció. I també vull cuidar el govern de coalició progressista, perquè és la millor eina que tenim per continuar guanyant drets», ha afegit Díaz.
Malgrat que el govern espanyol insisteix en la seva voluntat de complir el mandat i no celebrar eleccions fins al 2027, els darrers dies l’esquerra ha fet moviments de cara a una eventual convocatòria. Dimecres passat, el líder d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va fer un acte a Madrid on va demanar que les esquerres s’alineïn per guanyar diputats a Vox «província a província». Des de Sumar van fer un acte on van obrir els braços a una nova aliança d’esquerres, on hi volen incloure també Podem, partit que mantenia molta distància amb Díaz.
Aplaudiment «de comiat»
Durant la sessió de control al govern espanyol d’aquest dimecres, poc abans que Díaz fes pública la seva decisió de no ser candidata, el diputat popular Miguel Tellado ha dit que els aplaudiments a Yolanda Díaz «sonaven a comiat». «No es faci il·lusions», ha afirmat Tellado entre les rialles de la bancada del PP.