ACCIDENT ADAMUZ
Adif va retirar peces de l’accident d’Adamuz que no es va emportar la Guàrdia Civil i la CIAF
Adif ha assegurat aquest dimarts que entre el 22 i el 23 de gener només va retirar aquell material que ni la Guàrdia Civil ni la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF) no es van emportar en la seva inspecció després de l’accident d’Adamuz (Còrdova) i que es va conservar sempre a disposició policial i judicial.
Fonts de l’administrador de la infraestructura ferroviària assenyalen que si Adif no hagués retirat i custodiat a les seves instal·lacions aquestes peces que ni la Guàrdia Civil ni la CIAF no es van emportar, amb l’inici de les obres «haurien acabat a qualsevol abocador» una vegada iniciats els treballs el dia 26.
Des d’Adif subratllen que tot es va traslladar a un edifici seu de manteniment a Hornachuelos (Còrdova) i que sempre va estar a disposició judicial i policial. Es tractava de material de la via en sentit Madrid i no del contrari, on es va produir el descarrilament de l’accident ocorregut el 18 de gener, en el qual van morir 46 persones.
«El que va fer Adif va ser preservar el material sobrant i conservar-lo sempre a disposició policial i judicial», recalquen des de l’empresa pública, que el 27 de gener va obtenir permís judicial per iniciar les obres de recuperació de la línia.
El dia 30, agreguen les esmentades fonts, la Guàrdia Civil va tornar i va requerir material. Se li va indicar llavors que era a Hornachuelos «on ha estat sempre a la seva disposició».
Segons apunten diversos mitjans, la Guàrdia Civil assenyala en un annex remès a la jutgessa que investiga l’accident ferroviari, que Adif va retirar material sense demanar-ho.
En concret, indica que «va realitzar diferents operacions tendents a l’extracció i trasllat de material des de la zona de l’accident fins la base de manteniment d’Hornachuelos i va practicar diferents proves en material, sense advertir-ho ni sol·licitar-ho».
A més, la Guàrdia Civil assegura que el responsable d’aquest centre de manteniment va afirmar haver rebut una ordre d’un cap d’àrea per retirar els «cupons» de raïl, la qual cosa, segons l’escrit, es va produir entre el 22 i el 23 de gener.
No van ser manipulades ni alterades
El ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha defensat aquest dimarts que Adif tingués la precaució de preservar les restes que no es va portar ni Guàrdia Civil i ni la CIAF i ha difós la introducció de l’informe de caracterització de les restes de l’accident.
A través de la xarxa social X mostra una de les 23 pàgines de l’esmentat informe que firmen Adif i l’enginyeria pública Ineco, sobre la traçabilitat de la retirada i posterior dipòsit a la base d’Hornachuelos de soldadures pertanyents a la capçalera sud del PBA (Lloc de Banalització) d’Adamuz després de l’accident.
En aquesta introducció s’indica que després que la Guàrdia Civil i la CIAF retiressin del lloc el material que van considerar pertinent i, sense cap mesura cautelar sobre la zona o els materials abandonats i sense precintar, Adif va procedir al seu trasllat a la base «sense manipular-los ni alterar-los».
S’identifiquen també les localitzacions de les soldadures i aclareix que les identificades amb els números 25 i 26 no són en la base d’Hornachuelos perquè es van traslladar al laboratori.
S’indica a més que es van dipositar en la base diverses soldadures que per la via 2 realitzaven la unió entre el carril de l’obra de renovació (duresa de 350) i el carril de la línia (duresa 260).
El 3 de febrer, la Guàrdia Civil es va personar en la base per corroborar la provisió d’elements i precintar-los i va tornar el 9 de febrer per assistir a la reubicació dels esmentats cupons (segments de raïl).