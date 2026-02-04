Viral
Sanitat retira dues cremes per possible contaminació: risc d’inflamació i irritació a la pell
Les persones que tinguin a casa aquestes cremes han de deixar d’utilitzar-les
L’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (Aemps) ha informat aquest dimecres de la retirada de les cremes dermatològica i protectora MediHoney per "possible contaminació a causa d’inadequats processos en la seva fabricació".
En una nota publicada al seu web, l’Aemps, dependent del Ministeri de Sanitat, ha explicat que la crema dermatològica MediHoney està indicada per a la protecció de la pell contra esquerdes, irritacions, sequedat o fricció, mentre que la crema protectora s’utilitza per a la protecció de la pell dels fluids corporals i la humitat.
Segons l’Aemps, el procés de contaminació detectat podria causar "inflamació de la pell, irritació o reaccions al·lèrgiques". L’Aemps ha tingut coneixement, a través del representant autoritzat Integra LifeSciences (França) de l’empresa fabricant Derma Sciences, Inc (Canadà), de la retirada del mercat de les cremes MediHoney.
Aquestes cremes han estat distribuïdes a Espanya per Prim S.A., a Madrid. Segons l’Aemps, l’empresa està enviant una nota d’avís als distribuïdors, professionals sanitaris, farmàcies i pacients per informar-los del problema detectat i quines accions seguir.
En concret, els productes afectats són la crema dermatològica MediHoney, tub de 50 grams, referència 597; la crema protectora MediHoney, tub de 50 grams, referència 582; i la crema MediHoney, de 2 grams, referència 800.
L’Aemps ha informat els pacients que en cas que tinguin a casa aquestes cremes deixin d’utilitzar-les i les rebutgin. A més, els ha recomanat que es posin en contacte amb els professionals sanitaris perquè els donin una opció alternativa.
Als professionals sanitaris, l’Aemps els ha demanat que inspeccionin el seu inventari per identificar si tenen els productes i en cas de tenir-los que posin les unitats en quarantena i segueixin les indicacions de l’empresa. També han demanat a farmàcies i distribuïdors que no dispensin els productes i es procedeixi a la seva devolució.