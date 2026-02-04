Successos
Entren a robar en un mític local de Salou: els Mossos busquen els lladres
Els lladres s’haurien emportat equips de so i il·luminació i van intentar forçar una caixa enregistradora
Els Mossos d’Esquadra investiguen un robatori a l’interior d’un mític local de Salou, el House of Illusion, ubicat al carrer Espigó del Moll. El robatori es va produir de matinada, cap a les 04.00 h., quan va saltar el sistema d’alarmes i de vigilància i els propietaris, en detectar la presència de desconeguts a l’interior, van avisar la policia.
Quan van arribar els Mossos al local, els lladres ja havien marxat, però van poder confirmar que s’havia produït el robatori, ja que es van trobar tot remogut i van aconseguir localitzar el punt per on van entrar, per la finestra i fent palanca.
Pel que sembla, els lladres van aconseguir emportar-se diversos equips de so i il·luminació. A més, també van intentar forçar una caixa enregistradora, però no ho van aconseguir. Els Mossos d’Esquadra mantenen una investigació oberta per aclarir els fets i trobar els lladres.
El House of Illusion és un local que combina espectacles de màgia, teatre i comèdia en directe amb restaurant. A més, ofereix xous interactius, bingo, actuacions de circ i música en viu.