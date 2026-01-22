ACCIDENT ADAMUZ
Confirmat: Boro, el gos perdut en l’accident d’Adamuz torna amb la seva família
L’animal ha estat localitzat per un grup de bombers forestals
Boro, el gos d’una de les ferides en l’accident de trens d’Adamuz (Còrdova) de diumenge passat, ha estat finalment trobat i rescatat aquest dijous després de la crida efectuada per la família de la propietària i la seva recerca per diversos serveis i particulars.
El servei contra incendis d’Andalucía Infoca ha informat que el gos ha estat localitzat per un grup de bombers forestals, que van estar buscant-ho durant la jornada de dimecres.
La família està molt agraïda després de retrobar-se amb l’animal, que s’emporten a casa i el cuidaran «ja per a tota la vida», segons han expressat.
Ana García, germana de la propietària del gos, també ferida en el sinistre dels trens d’alta velocitat, va llançar la crida per localitzar-lo des del primer moment.
La sol·licitud d’ajuda va ser canalitzada en xarxes socials amb una fotografia de Boro i la llegenda que indicava «ha d’estar molt espantat».