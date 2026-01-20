ADAMUZ
Recuperats dos dels tres cadàvers que quedaven atrapats al tren Alvia accidentat a Adamuz
Els equips de rescat continuen treballant amb maquinària pesada mentre avancen les tasques d’identificació de les víctimes
Els equips d’emergència han aconseguit recuperar dos dels tres cadàvers que encara romanien a l’interior del tren Alvia sinistrat a Adamuz (Còrdova), després que el comboi es desplacés per un talús de quatre metres arran del greu accident ferroviari que ha provocat almenys 41 víctimes mortals. Les tasques de rescat continuen a la zona, condicionada per la complexitat de l’escenari.
El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, havia confirmat que restaven tres cadàvers pendents d’extracció, una operació que requereix l’ús de maquinària pesada per poder accedir amb seguretat a l’interior del tren. Segons ha indicat, els treballs previs permetran completar la recuperació «en les pròximes hores», amb l’esperança que no apareguin més víctimes.
D’acord amb el balanç oficial, fins ara s’han localitzat 41 cadàvers, tot i que només una part han estat identificats. Actualment, es mantenen 43 denúncies per desaparició. Fins aquest migdia, s’han realitzat 37 autòpsies i s’ha confirmat la identificació de deu víctimes, una xifra que continua augmentant progressivament.
La Guàrdia Civil ha sol·licitat la col·laboració dels familiars directes perquè aportin mostres d’ADN i documentació que permetin agilitzar els processos d’identificació. El ministre ha insistit que tant les tasques forenses com la investigació de les causes de l’accident s’estan duent a terme «amb rigor i sense precipitació», donada la magnitud del sinistre.