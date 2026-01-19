JUDICIAL
Confirmen la presó provisional sense fiança per a Ábalos i Koldo García per un «alt risc» de fugida
La sala d’apel·lació diu que les penes que se’ls demanen i la imminència del judici eleven les possibilitats de fuga
La Sala Penal del Tribunal Suprem (TS) ha desestimat els recursos d’apel·lació presentats per l’exministre socialista José Luis Ábalos Meco i el seu exassessor Koldo García Izaguirre perquè se’ls deixi en llibertat. Actualment, tots dos estan en presó provisional, comunicada i sense fiança arran d’una decisió dictada el passat 27 de novembre pel magistrat instructor de l’anomenat cas de les mascaretes, Leopoldo Puente.
En dues resolucions, la Sala d’Apel·lació del Suprem conclou que la seva situació de presó és adequada per evitar «l’alt risc» de fugida dels encausats, atesa la gravetat de les penes que se’ls demanen, la solidesa dels indicis que les sustenten i la imminència de la celebració del judici oral.