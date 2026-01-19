SUCCESSOS
L’accident de trens d’Adamuz és dels més greus registrats a Europa en aquest segle
El sinistre de Córdova ha recordat a molt espanyols el tràgic accident d'Angrois, on van morir 80 persones i 130 van resultar ferides
El descarrilament de dos trens a la localitat cordovesa d’Adamuz (Espanya), que va tenir lloc aquest diumenge i que ha causat, almenys, 39 morts i un centenar de ferits, és un dels sinistres ferroviaris més greus que s’han registrat a Europa en el que va de segle.
Precisament, el més seriós de tots ells també va ser a Espanya, el juliol de 2013, quan 80 persones van morir i 130 van resultar ferides en descarrilar un tren Alvia que cobria la ruta Madrid-Ferrol a Angrois, als voltants de Santiago de Compostel·la (Galícia).
Per trobar un sinistre amb més víctimes mortals al Vell Continent cal remuntar-se al 1998.
El 3 de juny d’aquell any, 98 persones van morir i 120 van ser ferides a Eschede (nord d’Alemanya), en xocar contra el pilar d’un pont un tren d’alta velocitat alemany (HISSI) que feia el recorregut Munic-Hamburg, quan circulava a 200 quilòmetres per hora.
Aquesta és la llista dels accidents de tren més greus que s’han produït a Europa des de l’any 2000, ordenats de manera cronològica:
- 22 de juliol de 2004: 38 morts en descarrilar, en un túnel a Pamukova (nord-oest de Turquia), el tren d’alta velocitat que cobreix la ruta Istanbul-Ankara.
- 23 de gener de 2006: 46 morts i 135 ferits, entre ells 75 nens, en descarrilar un tren a prop de Podgorica (Montenegro), degut possiblement a una fallada als frens.
- 12 d’octubre de 2010: moren 43 persones en el pitjor accident ferroviari de la història d’Ucraïna, en col·lidir una locomotora amb un autobús de viatgers a prop de Márganets, a Dneproprtovsk, en un pas a nivell sense vigilància.
- 24 de juliol de 2013: 80 morts i més de 130 ferits després de descarrilar un tren de velocitat alta a Espanya que cobria la ruta Madrid-Ferrol a Angrois, als voltants de Santiago de Compostel·la (Galícia).
- 12 de juliol de 2016: Un total de 23 persones moren i desenes resulten ferides en un accident de tren a la Pulla (sud d’Itàlia), en xocar dos trens regionals que circulaven en una via única entre les localitats d’Andria i Coestona.
- 8 de juliol de 2018: 24 morts i 73 ferits en descarrilar un tren de passatgers a prop de Sarılar, a la província turca de Tekirdağ, al nord-oest del país. El tren circulava en la línia entre Edirne i Istanbul.