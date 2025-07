El poble a prop de Tarragona que conserva un túnel ferroviari del segle XIX

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

Fayón, un poble a prop de la província de Tarragona, conserva un túnel ferroviari del segle XIX que avui emergeix parcialment de les aigües de l’embassament de Ribarroja. Aquest túnel, construït el 1894 com a part del traçat que unia Saragossa amb Tarragona, va romandre actiu fins la inundació parcial de la zona el 1967, quan va quedar submergit gairebé en la seva totalitat. El túnel no només era una infraestructura clau en el transport de lignit, sinó que també va tenir un paper fonamental durant la Guerra Civil.

Va ser parcialment destruït el 1931 per un despreniment massiu i novament volat el 1938, sent reconstruït ràpidament donada la seva importància militar i econòmica. En la seva època d’esplendor, Fayón disposava d’una boca nord del túnel amb estructura defensiva de 47 metres i un pont metàl·lic abans de la seva entrada, elements avui parcialment visibles en minva de les infraestructures originals.

El 2022, aquest espai va ser declarat Bé d’Interès Cultural en la categoria de Lloc Històric, juntament amb altres restes com la torre campanar i habitatges ferroviaris, reconeixent el seu valor patrimonial i la seva càrrega simbòlica com a vestigi del poble negat. Aquestes ruïnes conserven la memòria de Fayón com un nucli industrial i ferroviari, símbol de transformació socioeconòmica a la ribera de l’Ebre.

Avui, la boca del túnel s’ha convertit en un atractiu per al turisme cultural gràcies a rutes guiades en llaüt per l’embassament de Ribarroja, és possible contemplar-ho emergint de l’aigua, juntament amb les restes de l’antic pont, trinxeres i bales de la batalla de l’Ebre. Aquestes rutes, complementades amb visites al Museu de la Batalla de l’Ebre o al castell en ruïnes, permeten explorar la història militar, industrial i social d’un territori marcat per conflictes passats.

A més, l’antic traçat del ferrocarril forma part avui de la via verda del Val de Zafán, que enllaça Aragó amb Catalunya, oferint oportunitats tant per a senderistes com ciclistes. Malgrat que l’estació es va traslladar a La Pobla de Massaluca a causa de la construcció de l’embassament, aquest itinerari recupera el seu llegat i l’obre al públic com a recurs cultural i turístic.

Així, el túnel ferroviari de Fayón representa més que una infraestructura vella, ja que és testimoni del canvi del paisatge, de la memòria històrica i de l’esforç per preservar el passat industrial i bèl·lic. Els visitants poden endinsar-se en ell, recórrer el seu entorn i aprendre com un petit poble va saber reinventar-se després de perdre la seva identitat sota l’aigua.