Albares proposa que la UE imposi «sancions i embargaments d'armes» a Israel: «ha arribat el moment»
El ministre demana utilitzar «tots els instruments diplomàtics» per reobrir l'ajut humanitari a Gaza
El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Albares, ha defensat aquest diumenge que «ha arribat el moment» que la Unió Europea imposi «sancions i embargaments d'armes» a Israel.
En una entrevista a 'la Sexta' hores abans de la cimera del grup Madrid+ que vol abordar solucions per a Gaza, Albares ha demanat «pressió internacional» i utilitzar «tots els instruments diplomàtics» disponibles per reobrir l'entrada d'ajuda humanitària i treballar per la solució dels dos estats.
Albares ha dit que l'operació militar d'Israel a la Franja actualment no té cap més sentit que convertir-la en un «enorme cementiri». «Quina alternativa als dos estats proposen: matar tots els palestins? Deportar-los, potser a la lluna?», s'ha preguntat.
Albares ha defensat que els camions humanitaris que han pogut entrar fins ara la Franja de Gaza són «totalment insuficients», i ha reclamat que sigui l'ONU -i no Israel- qui reguli el flux d'entrada de material.
«No pot ser que Israel decideixi qui rep aliments, quan i en quina quantitat», ha lamentat, afirmant que la situació actual és «insostenible i inhumana». «Se'ns acaben les paraules, però no podem quedar-nos en silenci», ha advertit.
Albares ha remarcat que, juntament amb altres països, ja han demanat a la Unió Europea revisar l'acord d'associació amb Israel i «suspendre'l immediatament» perquè la relació amb Tel-Aviv, «només pot basar-se en el respecte per als drets humans».
El cap de la diplomàcia espanyola, però, ha dit que cal anar més enllà i imposar en l'àmbit europeu sancions i embargaments com els que defensa que està aplicant ja Espanya.
D'altra banda, ha recordat que l'Estat espanyol participa del procés legal en marxa al Tribunal Internacional de Justícia, que ha de dictaminar si el que està fent Israel a Gaza pot considerar-se un genocidi.
Cimera a Madrid
Les declaracions d'Albares arriben hores abans que comenci a Madrid una cimera internacional que asseurà en la mateixa taula els caps de la diplomàcia dels principals països europeus, del món àrab i musulmà per posar fi a la crisi humanitària a Gaza i treballar per la solució política dels dos estats.
L'anomenada reunió del grup Madrid+ estarà presidida pel ministre Albares, i comptarà amb la participació d'Alemanya, França, Irlanda, Noruega, el Regne Unit o Itàlia, i també de Turquia, l'Aràbia Saudita, Egipte, Qatar, Jordània, el Marroc, Palestina o la Lliga Àrab i la Unió Europea, entre d'altres.
Amb la trobada Espanya vol «seguir mobilitzant la comunitat internacional per posar fi a l'ofensiva militar a Gaza».
La cita arriba després que aquest dissabte el president espanyol, Pedro Sánchez, fes una crida a seguir «alçant la veu davant de les violacions de la llei internacional i humanitària» comeses per Israel a Gaza, on va assegurar que la situació és «inacceptable».
En una intervenció al Consell de la Internacional Socialista a Istanbul, Sánchez va avisar que «la indiferència no és una opció». «No seguirem callats», va advertir, fent una crida a Israel a aturar l'ofensiva militar per ocupar Gaza i a permetre l'entrada d'ajuda humanitària.
En aquest sentit, va explicar que Espanya i Palestina promouen una resolució a les Nacions Unides per instar el govern de Benjamin Netanyahu a permetre l'entrada d'ajuda humanitària «a gran escala».
«Demanar justícia humana bàsica no és anar contra ningú, sinó defensar els valors que ens defineixen com a humans», va dir Sánchez, després que aquesta setmana Israel hagi acusat els països europeus d'alinear-se amb els discursos antisemites.
A la trobada d'aquest diumenge a Madrid, el ministeri d'Afers Exteriors pretén mobilitzar la comunitat internacional per aconseguir un alto el foc immediat, que permeti l'alliberament dels ostatges que encara té Hamàs i l'entrada urgent d'ajuda humanitària.
La cita es basa en la feina feta en els últims mesos per l'Aliança Global per la implementació de la solució dels dos estats, i també pretén impulsar en l'àmbit polític la Conferència d'Alt Nivell que es farà a Nova York el juny amb el suport de l'ONU.
La reunió arriba coincidint amb un nou cap de setmana sagnant a Gaza, on hi ha hagut un centenar de bombardejos. Segons les autoritats de Gaza, entre les víctimes mortals hi ha nou germans d'entre 1 i 12 anys, fills d'una doctora que estava de guàrdia durant el bombardeig, la Dra. Alaa Al-Najjar. La metgessa, de Khan Younis, ha perdut tots els seus infants, excepte un, que ha sobreviscut.
L'agència de l'ONU per als refugiats palestins, l'UNRWA, ha alertat que cal urgentment una entrada sostinguda i massiva d'ajuda humanitària per evitar que l'actual drama humanitari empitjori encara més. En concret, creuen que han d'entrar almenys entre 500 i 600 camions cada dia gestionats per l'ONU, xifres lluny del que actualment entra en comptagotes.