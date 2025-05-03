Política
El PSOE guanyaria les eleccions espanyoles i es distanciaria d'un PP que també creix, segons el CIS
Els socialistes (34,8%) se situen davant dels populars (27,5%), seguits de Vox (15,9%), Sumar (5,7%) i Podem (3,4%)
El PSOE guanyaria les eleccions espanyoles amb el 34,8% dels vots, segons l’enquesta 'flash' del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) publicada aquest dissabte.
El sondeig, fet entre dimarts i dimecres, just després de la gran apagada elèctrica, revela que els socialistes guanyarien 2,2 punts respecte del CIS anterior i augmentarien la distància amb el PP, que amb el 27,5% dels vots, també creix 1,4 punts.
Vox seria tercera força, amb el 15,9%; Sumar tindria el 5,7% dels vots i Podem, el 3,4%. Entre els partits catalans, l’enquesta atribueix a Junts l'1,8% dels vots –0,7 punts més que el CIS anterior– i l'1,5% a ERC –0,2 punts menys–.
S'ha Acabat la Festa, la formació amb què l'agitador d'ultradreta Alvise Pérez es va presentar a les eleccions europees, aconseguiria l'1,2% dels sufragis segons aquest CIS, EH Bildu n'obtindria l'1,1%, el BNG n'aconseguiria el 0,7% i el PNB, el 0,4%.
L'enquesta d'aquest dissabte també revela que un 60% dels ciutadans creu que la informació oferta pel govern espanyol durant la gran apagada de dilluns va ser «insuficient», que un 46,2% dels enquestats hi veu un «accident o fallada» del sistema elèctric i que un 26,6% creu que darrere hi ha un acte deliberat o un ciberatac.