Gran Apagada
Gairebé un 60% dels ciutadans considera «insuficient» la informació del govern durant l'apagada
Un 46,2% creu que la causa va ser un «accident o fallada» i un 44,2% creu que cal modernitzar la xarxa, segons el CIS
Gairebé un 60% dels ciutadans creu que la informació oferta pel govern espanyol durant la gran apagada de dilluns va ser «insuficient», mentre que un 28,4% creu que va ser suficient, segons es desprèn d'una enquesta 'flash' del CIS publicada aquest dissabte.
Entre els que van trobar a faltar informació, un 38,4% hauria volgut més dades sobre les causes de l'apagada, un 26,3% assenyala la informació sobre quan es restabliria el servei i un 24,1% creu que va caldre més «rapidesa» a l'hora de comparèixer públicament.
Entre les causes de l'apagada, un 46,2% dels espanyols assenyala un possible «accident o fallada» del sistema elèctric, mentre que un 26,6% creu que darrere hi ha un acte deliberat o un ciberatac.
Pel que fa a les mesures que els ciutadans creuen que caldrien per prevenir noves apagades, un 44,2% creu que és important modernitzar la xarxa elèctrica, un 41,7% aposta per invertir més en infraestructures crítiques com xarxes, electricitat o mobilitat, i un 32,6% assenyala que cal comptar amb més generadors instal·lats en entitats i serveis públics.
Segons l'enquesta flash del CIS, un 52,4% dels enquestats asseguren que l'apagada els va afectar «molt o bastant», un 46,2% «poc o gens» i un 1,4% diu que el grau d'afectació va ser «regular». Un 45,6% eren a casa en el moment de l'apagada, un 27,6% a la feina i un 14,7% al carrer.
El que més van trobar a faltar els enquestats durant l'apagada va ser la manca d'electricitat per cuinar, mantenir medicaments o aliments a la nevera (62,1%), el fet que no funcionessin els telèfons (55,5%) i la manca d'Internet (26,3%).
La majoria d'espanyols assegura que l'apagada no els va fer por, un 78%, tot i que un 21,5% sí que en va tenir. Les dones, amb un 29,1%, van tenir més por que els homes, amb un 13,5%. Per grups d'edat, els que més por van passar són els més joves: d’entre 25 i 34 anys (31,6%) i d’entre 18 i 24 anys (25,3%).
Un 41,6% dels enquestats admet que va trobar a faltar coses a casa seva durant l'apagada: un 34,9% alguna font d'energia no elèctrica per cuinar, un 15,5% una ràdio amb piles i un 10% llanternes o espelmes. A més, un 7% van trobar a faltar aigua i un 1,3% medicaments.
Informació a través de la ràdio
Pràcticament la meitat dels ciutadans enquestats admet que tenia una ràdio de piles o amb bateria per escoltar les notícies durant l'apagada, un 3,3% en va comprar una el mateix dia o la va demanar a algú, i un 46,8% no en tenia.
En tot cas, un 62,1% dels ciutadans admet que va escoltar la ràdio durant l'apagada per informar-se, respecte al 37,9% que no ho va fer. Dels que van estar enganxats a la ràdio, un 33% hi van estar pràcticament fins que va tornar la llum, un 34,3% una hora o menys, un 16,5% entre 2 i 4 hores i un 15,9% entre 1 i 2 hores.
A diferència del que passa amb el cas del govern espanyol, un 89,2% valora molt positivament la informació rebuda per la ràdio, i un 7,2% ho valora «malament o molt malament».
Solidaritat
Pel que fa al comportament cívic durant l'apagada, un 88,2% dels ciutadans assegura que valora «molt bé o bé» l'actitud dels seus veïns i de les persones amb qui va coincidir durant l'incident. Només un 3,8% ho valora «malament o molt malament».
Durant l'incident, un 53,5% dels enquestats va recordar les instruccions sobre el kit d'emergència de la Unió Europea, però només un 34,3% admet que en tenia un de similar preparat a casa.