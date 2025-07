Els Comuns reclamen a Sánchez que revoqui el decret que concedeix a Joan Carles I el títol de rei emèrit

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El portaveu dels Comuns i secretari primer de la Mesa del Congrés, Gerardo Pisarello, ha demanat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que revoqui el decret que concedeix a Joan Carles I el títol de rei emèrit.

Així ho ha dit durant una atenció a mitjans durant un acte de commemoració de la Segona República a Nou Barris. Segons Pisarello, la impunitat borbònica és «una autèntica provocació».

D'altra banda, Pisarello ha evitat valorar la reelecció de Ione Belarra i Irene Montero com a dirigents de Podem a l'Assemblea Ciutadana que es va celebrar dissabte però sí que ha dit que el republicanisme és «un punt comú» que la seva formació té amb Podem. «Tenim elements per entendre'ns i seguir parlant», ha dit.

Pisarello ha fet aquestes declaracions minuts abans de començar un acte de commemoració de la Segona República. El portaveu de la formació ha aprofitat l'efemèride per carregar contra Joan Carles I, a qui ha acusat de «voler intimidar amb denúncies tothom qui el critica per frau fiscal i corrupteles». Pisarello ha advertit que «ningú es deixarà intimidar» i ha criticat «la impunitat borbònica».

El portaveu ha reclamat a Sánchez que revoqui el decret que va aprovar el govern de Mariano Rajoy que li concedia el títol de rei emèrit. Fonts dels Comuns apunten que aquest tràmit depèn exclusivament del president i del govern espanyol, de manera que només caldria aprovar-lo al Consell de Ministres i no hauria de passar pel Congrés dels Diputats.

Les declaracions de Psiarello s'han emmarcat en l'acte de commemoració de la Segona República que se celebra a Nou Barris. Abans de l'inici de l'acte polític, entitats i activistes han fet una marxa des de la plaça de Virrei Amat fins a la plaça de la República de Barcelona, on han fet una ofrena floral a 'La Flama', l'estàtua en homenatge als lluitadors republicans. L'acte ha estat convocat per 9 Barris Solidari, l'Associació catalana de persones ex-preses polítiques del franquisme i la Marxa Republicana.

Assemblea Ciutadana de Podem

Durant l'atenció a mitjans el portaveu dels Comuns ha evitat valorar l'Assemblea Ciutadana que Podem va celebrar el dissabte i on es va reelegir a Ione Belarra i a Irene Montero com a principals dirigents de la formació. Pisarello només ha volgut referir-se al discurs de Montero contra el Rei i a la seva reivindicació republicana i ha apuntat que aquest és «un punt en comú» que tenen amb Podem. De fet, ha dit que hi ha «elements per entendre's i continuar parlant».

Precisament sobre les possibilitats d'entesa de l'espai dels Comuns amb Podem, Pisarello ha dit que la seva formació sempre ha estat a favor dels «fronts amplis» d'esquerres perquè són «eficaços» contra la ultradreta. «Defensem la màxima unitat possible i les polítiques més valentes possibles; el meu problema no és amb Bildu, amb ERC amb Podem i amb Més Madrid, sinó amb el PSOE quan li tremolen massa les cames per posar límits als poderosos», ha remarcat.

Uns nivells d'execució pressupostària «inacceptables»

D'altra banda, Pisarello s'ha referit a les dades fetes públiques dissabte que apuntaven la baixa execució pressupostària de l'Estat a Catalunya durant el primer semestre del 2024. El portaveu dels Comuns ha subratllat que és «inacceptable» i ha reclamat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que exigeixi a Sánchez una execució «més eficaç». Segons ha dit, «no hi ha cap excusa» i ha demanat que «no torni a passar».

Segons l'informe de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) l'Estat va invertir un 52% més a Madrid que a Catalunya en el primer semestre del 2024, i s'hi constata una execució a Catalunya de només el 20% del pressupostat (456,6 milions dels 2.276 milions previstos), a la cua de totes les comunitats.