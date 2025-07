Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L'Estat va invertir un 52% més a Madrid que a Catalunya en el primer semestre del 2024. La inversió va ser de 694,3 MEUR a la Comunitat de Madrid, mentre que Catalunya es va quedar amb 456,6 MEUR, segons les dades de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) avançades per TV3 i Catalunya Ràdio i a les quals ha tingut accés l'ACN.

L'informe -fet públic per una petició de transparència de Junts- no detalla el pressupost inicial assignat per a cada comunitat autònoma, ja que els comptes del 2024 van ser prorrogats, però si constata una execució molt baixa a Catalunya que seria de només el 20% del pressupostat (456,6 MEUR dels 2.276 MEUR previstos), a la cua de totes les comunitats.

Les Illes Balears (171,2 MEUR executats, el 94% del previst), la Rioja (42 MEUR, el 62% del previst) i Madrid (694,3 MEUR, el 57,5% del previst) serien les tres úniques comunitats on l'execució pressupostària en els primers sis mesos del 2024 va superar el 50% de la previsió d'inversió.

Andalusia (524,5 MEUR executats, el 23,6%), Ceuta (5,5 MEUR, el 20,4%) i Catalunya (456,6 MEUR, el 20,06%) van ser les tres comunitats amb l'execució més baixa en la primera part del 2024.

Amb aquestes dades, Catalunya se situa fregant el 10% de la inversió real 'regionalitzada' de l'Estat a totes les comunitats autònomes, lluny del seu pes en població i aportació al Producte Interior Brut (PIB).

Per partides concretes, l'informe de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) detalla que el ritme d'execució va ser limitat en l'apartat d'infraestructures amb 181,1 MEUR a Adif (tot i que va ser de 62,3 MEUR en el primer semestre del 2022), 71,6 MEUR a Adif-Alta Velocitat, 34,8 MEUR a Renfe, 27,2 MEUR al grup Enaire o 18,2 MEUR a Ports de l'Estat.

La inversió del sector públic empresarial i fundacional a Catalunya durant el primer semestre del 2024 va ser de 368,8 MEUR, el 10,8% del total de les comunitats autònomes.

La resposta del govern espanyol

En publicar-se aquestes xifres, des del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible han defensat que van executar a Catalunya inversions per valor de 1.227,8 milions d’euros al llarg del 2024, un 27,75% més que el 2023 i per damunt dels 967 milions que es van executar a Madrid. Això suposaria que la inversió es va accelerar el segon semestre de l’any fins a superar la xifra destinada a capital espanyola i Catalunya es va convertir en la comunitat autònoma on més ha invertit el govern espanyol.