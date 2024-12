Operació tornada: Aquestes són les carreteres afectades per la neu aquest diumenge

Publicat per EfeACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Fins a 56 carreteres es troben afectades, dos d’elles de la via principal, a Osca i Astúries, zones que, juntament amb Lleida, concentren les complicacions més importants d’aquest matí de diumenge per les nevades que ha portat el temporal de fred àrtic que va entrar ahir pel nord peninsular i s’agreujarà aquesta jornada.

La Direcció General de Trànsit (DGT) demana des d’ahir especial precaució el volant per les nevades que ja estan afectant a part de la xarxa de carreteres aquest diumenge del pont de la Constitució, l’últim dia festiu per a moltes comunitats, la qual cosa significa que augmentaran els desplaçaments.

Segons l’últim butlletí de la DGT, de les 56 carreteres afectades per la neu, dos pertanyen a la xarxa viària principal.

Es tracta de l’A-23, a la província d’Osca, concretament en els entorns de Nueno i Sabiñánigo, on és obligatori l’ús de cadenes.

L’altra via és l’AP-66, a Astúries, a l’altura de Lena, on la carretera és transitable, però amb molta precaució.

Les complicacions es troben especialment a la zona nord, sobretot a Osca, Astúries i Lleida, explica la DGT, que recorda que es manté l’alerta roja i avisos a nivell taronja per neu en diferents zones.

Al marge de les incidències pel temporal, aquest matí s’han produït tres accidents: a l’A-7, a l’altura de Bétera (València) direcció Alacant; a l’AP-7, en Santa Perpètua de Moguda (Barcelona) cap a Tarragona; i a l’A-5, en Talavera de la Reina (Toledo) direcció Madrid.

A més, la tornada a casa després del pont de la Constitució ja s’està fent veure a les carreteres, amb trànsit lent d’entrada a Madrid, per l'esmentada A-5, a l’altura de Navalcarnero; i també a Barcelona, a l’AP-7, a Llinar del Vallés cap a Tarragona, en aquest cas per l’incendi d’un vehicle.

També hi ha cues a la C-16 en el Berguedà i a la C-14 a l'Alt Urgell. A les 12.30 hores, destaquen a la C-16 els 4 quilòmetres de congestió per accedir a la boca nord del túnel del Cadí, els 3 quilòmetres de retencions a Guardiola de Berguedà i uns altres 3 quilòmetres a Cercs. En paral·lel, hi ha 5,5 quilòmetres de parades a la C-162 en la Cerdaña, donis d’Alp fins enllaçar amb la C-16.

En la C-14 es registren fins 5 quilòmetres de cua entre Fígols i Alinyà i Organyà. El Servei Català de Trànsit (SCT) calcula que uns 240.000 vehicles tornaran a l’àrea metropolitana de Barcelona, entre les 12.00 i les 00.00 hores.