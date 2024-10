Els rellotges s'endarreriran una hora aquest diumenge a la matinada

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

A les tres de la matinada d’aquest diumenge, 27 d’octubre, es farà el canvi d'hora per adaptar-se a l'horari d'hivern. Així, haurem de retardar els rellotges una hora i, per tant, a les tres de la matinada tornaran a ser les dues.

Aquest ajust ens permet gaudir de més llum natural al matí durant els mesos més freds, però comporta que la nit arribi més d'hora, reduint les hores de llum a la tarda.

Aquesta pràctica, instaurada en gran part d’Europa, busca optimitzar l'ús de la llum solar i, teòricament, generar un estalvi energètic. Tot i així, el canvi d’hora ha estat objecte de debat els darrers anys, amb algunes veus defensant-ne la seva eliminació.

De fet, la Comissió Europea va plantejar suprimir aquesta mesura l'any 2018, i malgrat que diversos països han expressat la seva intenció de mantenir un únic horari durant tot l'any, la decisió final encara no s'ha implementat.

A Espanya, el marc legal que regula aquest canvi és el Reial Decret 236/2002, que va ser publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el 2022. Aquest decret estableix el calendari de dates per a l’inici i final de l’horari d’estiu per a un període de cinc anys, el que assegura que, almenys fins 2026, no hi haurà canvis en aquesta pràctica.

Amb l'arribada de l’horari d’hivern, el proper canvi d'hora no es produirà fins al mes de març, concretament el dia 30, quan es tornarà a l’horari d'estiu. Fins llavors, ens acostumarem a gaudir de matins més clars i de tardes més curtes, un senyal inequívoc de l'arribada de l'hivern.