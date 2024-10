Estalviem diners amb el canvi d’hora? Un expert ho revela

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest cap de setmana, com cada any a finals d’octubre, es procedirà a l’habitual canvi d’hora i el rellotge es retardarà una hora per començar l’horari d’hivern.

Així, diumenge a la matinada a tots els rellotges espanyols a les 3:00 passaran a ser les 2:00. Desde Gana Energía, comercialitzadora de llum i gas, analitzen quant és realment l’estalvi d’energia amb el canvi d’hora.

Per això, amb l’inici de la tardor i el canvi d’hora a la cantonada, companyies de llum i gas natural, recomanen realitzar una revisió de la potència per optimitzar al màxim la factura de la llum amb la tarifa adequada i estalviar.

Els perquès del canvi d’hora en termes d’estalvi

Cada hivern, molts països (entre aquests, Espanya) apliquen el canvi d’hora. Aquest ajustament té per objectiu adaptar l’horari d’activitat de la població al cicle de llum solar, i així reduir la necessitat d’utilitzar il·luminació artificial durant el matí i les primeres hores de la tarda.

No obstant, aquest argument es porta qüestionant des de fa ja uns anys. En el dia d’avui, el consum d’electricitat està més relacionat amb factors com la calefacció, l’ús de dispositius electrònics i la il·luminació en general, la qual cosa podria haver disminuït els beneficis en termes d’estalvi del canvi d’hora.

Durant l’hivern, l’ús d’electricitat i el gas en molts casos tendeix a augmentar ja que els dies més curts i el fred impulsen l’ús de la il·luminació i la calefacció. Encara que el canvi d’hora està ideat per optimitzar el consum, la seva efectivitat està subjecta a la demanda i el sistema energètic del país.

Quant s’estalvia realment?

Quant a l’estalvi energètic, les últimes dades de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) són de 2015. Llavors, estimaven que el canvi d’hora suposa un estalvi del 5% en el consum d’electricitat. Això representaria al voltant de 300 milions d’euros a Espanya.

La idea darrere del canvi d’hora és que, en adaptar-nos als horaris solars, podem reduir la demanda d’electricitat en les hores pic. En paraules de Ricardo Margalejo, cofundador i responsable de compra d’energia de Gana Energia, «el canvi d’hora continua sent una mesura vàlida per provar d’optimitzar el consum d’energia, però el seu impacte ha disminuït en els últims anys. Avui dia, els avenços tecnològics en matèria d’eficiència energètica i els patrons de consum de cada casa han reduït el pes d’aquesta mesura en el consum d’energia».

Què podem esperar a la factura de la llum durant l’hivern

Encara que el canvi d’hora porti una petita reducció del consum energètic global, no és significatiu si ho comparem amb altres factors que influeixen a la factura de la llum durant l’hivern, com els preus del mercat elèctric, la demanda de gas per a calefacció o els hàbits de consum.

A mesura que els dies s’escurcen i les temperatures descendeixen, les cases i empreses tendeixen a utilitzar més electricitat i gas natural. La necessitat d’il·luminació augmenta, així com l’ús d’electrodomèstics que funcionen més temps en estar més hores a casa. A més, l’augment de la demanda de calefacció pot disparar els rebuts de la llum i el gas dels consumidors.

El canvi d’hora per si sol té un impacte limitat a la factura de llum. En realitat, els canvis d’hàbits i l’increment de la demanda de calefacció juguen un paper més important en l’augment d’aquests costos. Es pot recordar que els mesos de novembre a febrer solen ser els de més consum elèctric a les cases espanyoles, especialment en zones amb climes més freds.

«Històricament, la demanda més elevada d’energia i la menor producció de l’energia solar solen portar un repunt en el preu de l’electricitat durant l’hivern. Hauran de ser la pluja i el vent les que tombin el preu a la baixa», comenta Margalejo respecte al que es pot esperar del preu de l’electricitat en el que queda de 2024.

Per això, es recorda la importància de posar en pràctica hàbits de consum eficients i aprofitar aquest moment de l’any per revisar les factures de llum i gas i detectar possibles costos extra i actualitzacions de preu en renovar el contracte. Aquests elements solen disparar els rebuts energètics durant tot l’any.