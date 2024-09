Suspeses les proves d'accés a la Guàrdia Civil d'aquest diumenge per un error en l'etiquetatge d'exàmens

Aspirants en les oposicions per ingressar a la Guàrdia CivilACN

Les provés d'accés a la Guàrdia Civil d'aquest diumenge han quedat suspeses després que s'hagi detectat un error en l'etiquetatge d'una de les caixes que contenien els exàmens.

Les proves que s'han fet dissabte sí que són vàlides. Més de 26.000 persones es presentaven aquest cap de setmana per accedir a 2.721 places. Un total de 317 catalans opositen a aquestes places: 171 persones de Barcelona, 53 de Girona, 42 de Lleida i 51 de Tarragona.

Tots ells s'han desplaçat per fer les proves a Saragossa. De les 2.721 places ofertades a la Guàrdia Civil, 1.432 són d'accés lliure, 1.089 reservades per a militars i 200 per a Guàrdies Joves.