51 tarragonins opositen a una de les 2.721 places per ingressar a la Guàrdia Civil

Un total de 317 catalans opositen aquest cap de setmana a una de les 2.721 places ofertades per ingressar a la Guàrdia Civil. Es tracta de 171 persones de Barcelona, 53 de Girona, 42 de Lleida i 51 de Tarragona que es desplaçaran a fer els exàmens a Saragossa, segons ha detallat aquest dissabte el Ministeri de l'Interior i la Direcció General de la Guàrdia Civil.

Hi ha més de 26.300 aspirants arreu de l'Estat, un 31,6% dones (8.319) i 5.279 amb titulació universitària, de màster o doctorat. Per rang d'edat, la meitat dels aspirants se situa entre els 20 i els 30 anys, deixant l'edat mitjana en 28 anys. De les 2.721 places ofertades a la Guàrdia Civil, 1.432 són d'accés lliure, 1.089 reservades per a militars i 200 per a Guàrdies Joves.

La fase d'oposició es divideix en quatre proves: coneixements, físiques, entrevista personal i reconeixement mèdic. Per a l'examen de coneixements, la Guàrdia Civil ha establert aquest dissabte i diumenge 19 seus a Alacant, Àvila, Baeza, Illes Balears, Cadis, Gijón, Granada, Las Palmas, Lleó, Logronyo, Madrid, Màlaga, Mèrida, Múrcia, Sevilla, Tenerife, València, Vigo i Saragossa.

Prèviament, s'havia dut a terme la primera fase, la de concurs, on s'havien avaluat els mèrits que cada opositor afegeix als requisits mínims exigits per poder participar en aquestes proves selectives: tenir entre 18 i 40 anys, nacionalitat espanyola, no tenir antecedents penals i disposar com a mínim del títol d'educació secundària.

Els aspirants que culminin el concurs-oposició s'incorporaran a l'Acadèmia de Guàrdies de Baeza i al Col·legi de Guàrdia Joves de Valdemoro.