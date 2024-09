El govern espanyol vol rebaixar la taxa d'alcoholèmia permesa a tots els conductors

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Ministeri de l'Interior vol activar els tràmits per rebaixar a 0,2 grams d'alcohol per litre de sang i 0,1 en aire expirat la taxa màxima permesa per a tots els conductors. Actualment és de 0,5 grams en sang per als conductors particulars i 0,3 per als professionals, la meitat en aire.

Fonts del Ministeri han apuntat que l'objectiu és portar la proposta al Congrés tan aviat com sigui possible. La reforma ha d'implicar un canvi en el decret de l'article 20 del Reglament de Circulació que estableix el límit actual de 0,5 grams.

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recordat que l'alcohol i les drogues estan presents en «més de la meitat» dels sinistres a les carreteres. «Crec que la societat espanyola està madura per abordar aquest tema», ha sentenciat.

