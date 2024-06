El govern espanyol critica l'aplaudiment d'Ayuso i el «silenci» del PP a les paraules «destructives» de Milei

La vicepresidenta primera del Govern espanyol, María Jesús Montero, ha criticat que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, «aplaudís» el discurs del president d'Argentina, Javier Milei. Montero considera que les paraules de l'argentí són «destructives contra el que és col·lectiu i el benestar social».

La vicepresidenta creu que l'aplaudiment d'Ayuso també representa el del PP de Feijóo pel seu «silenci». Ha defensat que Milei persegueix «la política de la selva, del que se salvi qui pugui» en el model d'impostos. També ha assegurat que sent «vergonya» que una comunitat autònoma «albergui discursos d'aquest tipus, aplaudeixi aquest tipus d'idees i en definitiva doni l'empara a la ultradreta i als populismes».

Montero ho ha dit en una atenció als mitjans de comunicació després de la presa de possessió del nou lehendakari, Imanol Pradales.

Milei va rebre aquest divendres la medalla internacional de Comunitat de Madrid en un acte presidit per la popular Isabel Díaz Ayuso. «No deixin que el socialisme els arruïni la vida», va apuntar durant el discurs. I va lamentar la «casta» generada per les polítiques de benestar de l'esquerra i ha descrit com «d'idea aberrant» i de «monstre empobridor» el concepte de «justícia social».

Et pot interessar: