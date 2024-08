El PSOE insta Feijóo a «donar la cara» per aclarir els contractes concedits a l'empresa on treballa la seva germana

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El secretari de l'Àrea Institucional i Grans Ciutats del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha instat aquest diumenge al president del PP, Alberto Núñez Feijóo, a «donar la cara» per aclarir «els més de 300 contractes» concedits a l'empresa Eulen a Galícia, on treballa la seva germana com a directiva.

Gómez de Celis ha demanat a Feijóo que s'expliqui durant la pròxima diputació permanent del Congrés, ja que «160 d'aquests contractes s'han donat de manera directa, sense cap tipus de procediment administratiu». «Des del PSOE demanem que no es demori més i que no es tardi més en donar explicacions», ha subratllat.

D'altra banda, el secretari s'ha referit també a l'acció del PP en diferents comunitats i ajuntaments, acusant el partit de finançar «pseudomitjans» que difonen «mentides» i promouen «el racisme i la xenofòbia». Una pràctica que ha definit com a «màquina d'odi i insolidaritat» i que ha desitjat que es deixi de fer servir en benefici propi.

Finalment, Gómez de Celis s'ha referit també a la Llei d'Estrangeria, qüestionant la postura del PP que «governa en territoris com Canàries, Ceuta i Melilla», però que «vota en contra de solucions al Congrés». «És una gran irresponsabilitat per part seva», ha reblat.

Et pot interessar: