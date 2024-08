Illa diu que complirà l'acord per al finançament malgrat «el soroll»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del Govern, Salvador Illa, ha assegurat que complirà l'acord per al finançament malgrat «el soroll» que s'està generant. Ho ha dit en una entrevista a 'La Vanguardia', on també ha subratllat que no caurà a la trampa i que actuarà amb «lleialtat» pel que fa als acords signats amb ERC i els comuns.

De fet, cap de l'executiu ha defensat una política «útil i constructiva», deixant clar que l'acord no només serà beneficiós per a Catalunya, sinó també pel conjunt d'Espanya. «Buscarem camins per fer-ho efectiu, no serà senzill, però convido a tenir un enfocament constructiu i sumar-se al plantejament de Catalunya», ha dit.

Illa s'ha mostrat convençut que Catalunya té «capacitat» per «millorar» Espanya i que aquest serà un dels objectius del seu Govern, no només en matèria de finançament. «Una Catalunya que defensa el seu autogovern i la seva personalitat política pròpia, però que s'implica en ajudar a millorar una Espanya plural, diversa i plurinacional», ha detallat.

De fet, el president ha recordat que allò que es posa sobre la taula és un model de finançament que proveeixi Catalunya dels recursos que necessita per prestar els seus serveis públics «dins del marc legal actual». Tot plegat amb un «horitzó federal» que s'integra «perfectament» en el marc de convivència de la Constitució espanyola. «Catalunya ha de tornar a liderar econòmicament Espanya i ser una de les regions líders a Europa», ha insistit.

Pel que fa a l'estructura del nou Govern, Illa ha afirmat que, de moment, el seu horitzó passa per un «en solitari», ja que els acords amb ERC i comuns no contemplen la seva entrada. «Seré fidel als acords d'investidura i ells seran els meus interlocutors prioritaris i preferents», ha assenyalat.

En quant a Puigdemont, ha afirmat que «cada persona és responsable dels seus actes», manifestant però que «s'ha d'aplicar la llei d'amnistia de forma àgil i ràpida». També ha recordat que va visitar la seu central dels Mossos, on els va expressar el seu «respecte i confiança». Preguntat per Junts, ha opinat que ara mateix els veu «una mica perduts» en una línia d'oposició radical i no de «construcció». «És el primer partit de l'oposició i la força que es reclama hereva de la que va governar Catalunya durant molts anys, crec que tenen coses a aportar», ha reblat.

Projectes de futur

Illa també ha aprofitat per parlar sobre diferents projectes de futur, com per exemple el quart cinturó, el qual ha deixat clar que es completarà el tram que va fins a Sabadell. Pel que fa a l'aeroport del Prat ha insistit que aquest estiu s'ha vist «clar» que està arribant al seu límit de capacitat i que s'ha de fer compatible la seva millora amb el respecte envers el medi ambient. «El meu compromís és millorar la seva connectivitat, però en aquest moment no estic en condicions de ser més concret», ha explicat, «vull deixar resolt el tema durant aquest mandat».

Un altre dels compromisos que ha citat és l'aposta per les renovables, on ha afirmat que queda molt camp per córrer i del qual s'haurà d'accelerar el ritme d'execució. «La primera decisió afectarà als parcs eòlics marins del golf de Roses», ha assegurat, «el meu Govern treballarà per fer-ho viable com més aviat millor».

Finalment, preguntat per la immigració, el president ha subratllat que veu amb bons ulls el traspàs de competències en aquest camp sempre que estigui dins el marc legal vigent. «La meva opinió és que a la persona que arriba aquí l'hem d'acollir i integrar», ha deixat clar, «crec que hi ha gent que fa discursos que apel·len al sentiment de por i que no resolen res».

