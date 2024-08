Deu menors assassinats en crims vicaris aquest 2024, la pitjor xifra històrica

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

L’adolescent de 17 anys assassinada en Turó (Toledo) per la parella de la seua mare és la desena víctima mortal de la violència vicària a Espanya en aquest 2024, any que registra la pitjor dada des que van començar a comptabilitzar-se el 2013 els assassinats de nens i nenes per violència masclista.

La Delegació del Govern contra la Violència de Gènere ha confirmat aquest dimecres la naturalesa masclista de l’assassinat de la menor de 17 anys assassinada a trets dissabte passat (quan la seva mare també va ser ferida de gravetat), el tercer cas de violència vicària a Castella-la Manxa aquest any.

També el 2024 han estat assassinats uns altres cinc menors a Catalunya i dos a Andalusia. En quatre dels deu casos d’aquest any constaven denúncies per violència de gènere contra els agressors.

Es tracta de l’any més mortífer de la violència vicària des que existeixen registres: l’agost no ha acabat i en tot just vuit mesos han estat assassinats 10 de menors (en nou casos els assassins eren els pares i en un, la parella de la mare). La pitjor dada històrica anual era de 2015, quan van ser assassinats 9 petits.

63 de menors assassinats

La violència vicària és un tipus de violència masclista que s’utilitza per danyar i controlar les dones, en molts casos quan aquestes han fet el pas de separar-se.

La ministra d’Igualtat, Ana Redondo, ha condemnat l’assassinat de Toledo i ha subratllat que «cal parar aquest masclisme que tantes vides destrossa». «Ja n’hi ha prou. Tenia 17 anys i li va arrabassar la vida per fer-li a la seva mare el més gran dels danys a més d’intentar també matar-la a ella. És, sens dubte, la cara més cruel de la violència de gènere», ha escrit a X.

Des de 2013, 63 nens, nenes i adolescents han estat assassinats pels seus pares o per les parelles o exparelles de les seves mares en un context de violència de gènere.

Més de la meitat dels assassins, el 57 %, es van treure la vida després de matar els menors, per la qual cosa no van poder ser jutjats pels crims. Una gran majoria de les víctimes (56) eren descendents dels agressors, mentre que 7 van ser assassinades per un home que no era el seu pare. Només constaven denúncies prèvies per maltractament contra les seves mares en 18 casos (el 28 %).

El 2013 van ser assassinats 6 de menors en crims vicaris; 4 el 2014; 9 el 2015; un el 2016; 8 el 2017; 7 el 2018; 3 el 2019; 4 el 2020; 7 el 2021; 2 el 2022; 2 el 2023 i 10 en el que va de 2024.

Des de 2019, el Ministeri de l’Interior avalua el risc al qual estan exposats els menors fills de dones víctimes de violència de gènere i ha detectat 5.198 nens i nenes en risc de patir violència vicària. El juliol de 2024, n’hi havia 1.643 de menors en risc de ser directament agredits pels pares o les parelles o exparelles de les seves mares: 8 en risc extrem (amb greu risc per a la seva vida); 202, alt i 1.433, mitjà.

Cada vegada que Interior detecta una situació de risc en els menors, alerta els tribunals i la fiscalia amb una diligència automàtica que persegueix que s’imposin mesures urgents de protecció.

La violència vicària es va integrar a la llei contra la violència de gènere el 2021 i la norma es va tornar a modificar el 2022 per reconèixer com a víctimes directes les mares de menors assassinades en crims vicaris, que fins aquell moment no tenien dret als ajuts de l’Estat.

El 016 atén a totes les víctimes de violència masclista les 24 hores del dia i en 53 idiomes diferents, igual com el correu 016-online@igualdad.gob.es; també es fa atenció mitjançant WhatsApp a través del número 600000016, i els menors poden dirigir-se al telèfon de la Fundació ANAR 900 20 20 10.

En una situació d’emergència, es pot cridar al 112 o als telèfons de la Policia Nacional (091) i de la Guàrdia Civil (062) i en cas de no poder trucar es pot recórrer a l’aplicació ALERTCOPS, des de la qual s’envia un senyal d’alerta a la Policia amb geolocalització.

