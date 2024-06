El Govern condemna el feminicidi de Sant Pere i Sant Pau, el catorzè del 2024

El Departament d'Igualtat i Feminismes ha condemnat el feminicidi d'una veïna de Tarragona d'aquest divendres. La conselleria ha expressat el seu condol i escalf a l'entorn de la víctima, que vivia al barri de Sant Pere i Sant Pau de la ciutat.

Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres un home presumptament relacionat amb la mort violenta de la seva mare. La policia està investigant els fets i el cas es troba sota secret de sumari.

Aquest és el catorzè feminicidi d'aquest 2024, corresponents a nou dones i cinc criatures, dues de les quals assassinades per violència masclista juntament amb la seva mare, i tres feminicidis vinculats amb finalitat de violència vicària.

Els Mossos d'Esquadra van accedir a l'immoble on hi havia la víctima cap a dos quarts de tres de la tarda d'aquest divendres i hi van localitzar el cos sense vida de la dona i el presumpte autor dels fets, el seu fill major d'edat.

Segons recull el Govern en un comunicat, des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012, hi ha hagut 144 feminicidis a Catalunya, dels quals set corresponen a fills menors d'edat. El nombre de menors que han quedat orfes per violència masclista és de vuit aquest any i de gairebé un centenar en la darrera dècada.

El Govern recorda que davant qualsevol indici o situació de violència masclista cal trucar al telèfon 900 900 120 i que ho pot fer tothom. La línia és gratuïta, confidencial, no deixa rastre i opera les 24 hores cada dia de l'any en diversos idiomes.

Ofereix atenció psicològica directa, fa un primer assessorament jurídic i fa derivació, si així se sol·licita, als serveis especialitzats que acompanyen les dones. «Una trucada pot salvar una vida», recalca.

Igualtat i Feminismes indica que les dones que estiguin patint algun tipus de violència masclista també poden adreçar-se a qualsevol dels serveis de la xarxa pública d’atenció a les violències masclistes que s’ubiquen arreu de Catalunya. D’altra banda, en cas d'emergència davant d'una agressió, cal trucar al telèfon 112.

El departament també apel·la a la responsabilitat col·lectiva i demana el màxim respecte a la intimitat de la víctima i del seu entorn per facilitar el procés de dol i no afegir més dolor evitant cap mena de revictimització.

Et pot interessar: