A la ciutat d’Alzira, ubicada a la Comunitat Valenciana, Espanya, s’han implementat severes mesures per mantenir els carrers nets i ordenats. Recentment, un resident local va ser multat amb 350 euros per llançar les closques de pipes a la via pública, la qual cosa ha generat un intens debat sobre l’efectivitat d’aquest tipus de sancions.

Enrique Montalvá, regidor de Serveis per a la Ciutat d’Alzira, defensa la mesura argumentant que es tracta d’«un escarment a veure si la gent se n’adona que és un espai públic, que és de tots i que cal cuidar-lo». A més, emfatitza que l’objectiu principal no és recaptatori, sinó formatiu, buscant que els ciutadans aprenguin a respectar i cuidar els espais compartits.

Suport dels veïns a les multes

Els habitants d’Alzira semblen recolzar aquestes sancions, ja que molts consideren que la falta de civisme és un problema greu a la localitat. «Majoritàriament els parcs estan bruts de pipes, xiclets... La gent avui no cuida res, ho tira tot a terra i ja està», comenta una veïna. Un altre resident afegeix: «Sens dubte, persones amb poc respecte, uns incívics totals».

Mélani Tando, encarregada de la neteja viària a Alzira, veu la multa com «una crida d’atenció al ciutadà perquè col·labori juntament amb nosaltres a mantenir la ciutat en l’estat que hi ha de ser». L’opinió generalitzada és que, si no es prenen mesures contundents, la situació no millorarà.

Altres sancions destacades a Alzira

La multa per les closques de pipes no és un cas aïllat en aquesta localitat valenciana. Segons informa el regidor Enrique Montalvá, també s’han imposat sancions per abandonar estris i mobles al costat dels contenidors i a la via pública, una pràctica completament prohibida per l’ordenança municipal. Les multes per aquest tipus d’infraccions poden assolir els 1.500 euros.

Però la sanció més elevada registrada fins ara en Alzira ha estat de 3.000 euros, imposada a un veí per abandonar uralites en el terme municipal. Aquestes mesures reflecteixen la ferma determinació del consistori per erradicar conductes incíviques i promoure la neteja i la cura de l’entorn urbà.

