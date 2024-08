Adeu a les cadires i taules amb marques de begudes alcohòliques a les terrasses dels bars

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell de Ministres ha aprovat un avantprojecte de llei de l’alcohol que introdueix noves restriccions en la venda, patrocini i consum de begudes alcohòliques a Espanya. La majoria de les mesures estan enfocades en la protecció dels menors d’edat, però també tenen cert impacte en els adults. Entre les novetats, es pretén crear espais lliures d’alcohol en centres educatius, esportius infantils i de lleure, on no es permetrà el consum a adults i es podran realitzar proves d’alcoholèmia.

Una altra de les àrees en les quals s’han introduït canvis és la publicitat. Segons l’establert en la nova llei, els anuncis de begudes alcohòliques desapareixeran de la via pública una vegada entre en vigor la normativa. Això inclou tota mena de formats publicitaris, incloent pantalles, cartells en marquesines, tanques i, de forma cridanera, també les cadires, taules, tendals i para-sols dels bars que portin publicitat de marques de begudes alcohòliques, fins i tot encara que siguin versions sense alcohol (0,0).

El Ministeri de Sanitat ha explicat que la inclusió de les begudes 0,0 en aquesta prohibició es deu que, encara que no continguin alcohol com a tal, sí que representen una promoció de la marca que les ven. «De fet, ens trobem alguna marca la versió sense alcohol de la qual es troba difícilment per al seu consum i la seva compra, però es troba fàcilment per a la seva publicitat», han assenyalat fonts del departament dirigit per Mónica García. Aquesta mesura, denominada '0,0 washing' per les mateixes fonts, conté certes limitacions.

Restriccions en la publicitat d’alcohol a prop de zones freqüentades per menors

La prohibició de publicitat de begudes espirituoses, cerveses i altres begudes alcohòliques en la via pública tindrà una excepció: podrà estar present si es col·loca a més de 200 metres lineals de centres educatius, sanitaris, serveis socials i sociosanitaris, parcs, llocs de lleure infantil i qualsevol altra zona freqüentada habitualment per menors d’edat.

Com conseqüència d’aquesta nova regulació, és possible que deixem de veure les típiques estampes estiuenques de terrasses de bars o piscines amb mobiliari de marques com Mahou, Cruzcampo, Heineken o Estrella Galícia, entre altres, als carrers espanyols. A més, la llei prohibeix qualsevol forma directa, indirecta o encoberta de publicitat de begudes alcohòliques o productes que simulin ser una beguda alcohòlica, incloent el nom comercial, la denominació social, símbols o marques comercials de les empreses productores, quan vagi dirigida a menors d’edat.

Què és la llei de l’alcohol a Espanya?

La llei de l’alcohol a Espanya, actualment en fase d’avantprojecte aprovat pel Consell de Ministres, és una normativa que busca regular diversos aspectes relacionats amb la venda, publicitat i consum de begudes alcohòliques al país. El seu principal objectiu és protegir la salut dels menors d’edat, establint restriccions i limitacions en aquest àmbit.

Entre les mesures previstes en la llei, destaquen la creació d’espais lliures d’alcohol en centres educatius i de lleure infantil, la prohibició de la publicitat de begudes alcohòliques en la via pública (incloent el mobiliari d’hostaleria) i les limitacions en la promoció d’aquestes begudes quan pugui arribar a menors.

La llei també preveu la possibilitat de realitzar proves d’alcoholèmia a adults en determinats espais freqüentats per nens i adolescents. Una vegada aprovada definitivament i entrada en vigor, aquesta llei suposarà un canvi significatiu en la presència visual de marques de begudes alcohòliques en l’espai públic i en la forma en la qual es publiciten aquests productes a Espanya.

