Desarticulat a Espanya un grup delictiu italià dedicat al robatori amb violència de rellotges d’alta gamma

Una operació conjunta de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Policia Italiana ha permès desarticular a Espanya un grup delictiu procedent de Nàpols, especialitzat en el robatori amb violència de rellotges d’alta gamma en zones turístiques espanyoles.

La investigació duta a terme pels agents espanyols i de la Polizia di Stato d’Itàlia s’ha saldat amb la detenció de cinc persones com|com a presumptes membres d’aquesta xarxa delictiva i la recuperació d’un rellotge valorat en 28.000 euros, ha informat la Policia Nacional en una nota de premsa.

L’operació es va posar en marxa el maig, quan es va detectar l’arribada a Espanya de grups organitzats procedents de Nàpols (Itàlia) que, durant estades|estances curtes en zones turístiques, es dedicaven al robatori amb violència de rellotges d’alta gamma.

Els investigadors van constatar l’estada a Eivissa d’un investigat per la Policia d’Itàlia i van localitzar una motocicleta amb matrícules italianes que s’utilitzaven habitualment per cometre robatoris.

El dispositiu va permetre identificar els presumptes autors de tres robatoris amb violència a l’illa, així com una altra persona que els serviria de suport per localitzar a possibles víctimes i conduir un vehicle de suport, encara que no se’ls va poder detenir perquè havien tornat a Nàpols.

Posteriorment, i gràcies al control policial, es va constatar que a mitjans de juny els presumptes autors d’aquests robatoris comesos havien tornat a Eivissa, per la qual cosa es va establir un operatiu que va permetre localitzar la residència temporal on s’allotjaven.

L’operació policial es va saldar amb la detenció dels cinc presumptes membres del grup criminal i la localització d’un dels rellotges robats el maig, valorat en 28.000 euros, així com les motocicletes i les plaques falses fetes servir per cometre els robatoris.

Els detinguts feien servir el 'modus operandi' clàssic dels grups napolitans: vigilància prèvia en zona de gran afluència de turistes, elecció de víctima, acció ràpida i violenta i l’ús d’un ciclomotor per a la fugida.

