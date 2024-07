Detenen un home i desmantellen un punt de venda de cocaïna molt actiu a Mollerussa

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dijous a Mollerussa un home, de 52 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Segons la policia, la detenció és el resultat d'una investigació oberta arran de tenir indicis de l'existència d'un punt de venda de cocaïna molt actiu al Pla d'Urgell ubicat en un pis a Mollerussa.

Durant la investigació, els agents van comprovar que el sospitós distribuïa la droga des d'un magatzem de la seva propietat i també es desplaçava a diferents punts de la ciutat acordats amb els compradors. Per fer-ho utilitzava un patinet elèctric i es desplaçava a gran velocitat per zones de vianants o per carrers en direcció contrària per dificultar el seguiment policial.

Aquest dijous al matí la policia va realitzar una entrada i perquisició al domicili de l'investigat, ubicat als Blocs Grup Catalunya, on va intervenir 35 embolcalls de cocaïna preparats per a una imminent distribució i 1.785 euros en efectiu. També hi van trobar una navalla, una destral, un revòlver, una carabina d'aire comprimit i un patinet, entre altres objectes.

Amb aquesta detenció, la policia dona per desmantellat un punt de venda molt actiu de cocaïna del Pla d'Urgell. El detingut, que té antecedents, passarà aquest dissabte a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.