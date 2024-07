Pedro Sánchez demana al jutge poder declarar per escrit al cas Begoña Gómez

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat aquest dimecres poder declarar per escrit al cas que investiga la seva dona, Begoña Gómez, en un presumpte cas de corrupció i tràfic d'influències.

En un escrit remès al jutge instructor de la causa, Juan Carlos Peinado, el líder del PSOE revela que va conèixer la citació «a través dels mitjans de comunicació», però ressalta la seva voluntat a col·laborar amb la justícia. «Com a president tinc el deure i la responsabilitat de complir la llei i de preservar el sentit propi de la institució que represento per elecció del Congrés», agrega.

En el seu escrit, Sánchez recorda que la llei d'enjudiciament criminal preveu que els presidents del govern puguin declarar per escrit. «És notori que la meva compareixença resulta inseparable de la condició de president», agrega. «No tinc dubte que compartirà la necessitat del màxim respecte al nostre marc constitucional i legal i, per tant, a allò establert per la llei respecte a la institució del president».

Aquest dilluns el jutge instructor del cas Begoña va fer pública la seva intenció de citar Sánchez en qualitat de testimoni el pròxim 30 de juliol. La voluntat de Peinado era realitzar l'interrogatori al palau de La Moncloa per evitar que el cap de l'executiu hagués de desplaçar-se fins a les dependències judicials, com ha fet la seva dona. Tant la defensa de Gómez com la Fiscalia han recorregut la citació.

Et pot interessar