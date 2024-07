La defensa de Begoña Gómez recorre la citació judicial a Pedro Sánchez com a testimoni

La defensa de Begoña Gómez ha interposat un recurs contra la citació judicial a Pedro Sánchez com a testimoni en el cas de presumpta corrupció que afecta la dona del president espanyol.

En un escrit remès al jutjat d'instrucció número 41 de Madrid, consultat per l'ACN, es considera com a «sorprenent» la decisió del magistrat Juan Carlos Peinado. De fet, indiquen que el jutge argumenta la decisió amb dos articles de llei d'enjudiciament criminal (Lecrim) que no existeixen. «No hi ha cap indici que justifiqui la línia de recerca, una vegada més prospectiva, que s'ha iniciat amb aquesta citació i, per un altre costat, entén que la forma en què es fa xoca directament amb el contingut de la nostra Lecrim», avisen.

La decisió de l'equip legal de Gómez arriba després que ahir es fes pública la decisió del jutge de citar Sánchez en qualitat de testimoni al procediment que investiga un presumpte cas de corrupció i tràfic d'influències amb participació de la seva dona, Begoña Gómez. La citació està prevista pel dimarts 30 de juliol a les onze del matí al palau de La Moncloa.

Divendres passat va ser convocada la dona de Sánchez, que es va desplaçar fins als jutjats de la plaça Castella de Madrid, tot i que finalment es va acollir al seu dret a no declarar. En aquell moment, l'advocat i dirigent de Vox Jorge Buxadé ja va reclamar davant la premsa la compareixença del president espanyol en qualitat de testimoni per explicar amb quantes empreses s'ha reunit per «facilitar la feina de la seva dona».

