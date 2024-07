El PSOE (32,9%) creix i se situa a més de dos punts del PP (30,2%) en intenció de vot, segons el CIS

El PSOE es manté com la primera força política de l'Estat amb una intenció de vot del 32,9%, segons el baròmetre del mes de juliol del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS). Els socialistes no només creixen 1,2 punts respecte a l'anterior sondeig (31,7% al juny), sinó que augmenten fins a 2,7 punts el seu avantatge respecte al PP (30,2%), que perd cinc dècimes respecte al sondeig anterior (30,7% al juny).

Per darrere seu, Vox es manté amb el 12,2% dels vots, una dècima més que al juny, tot i la irrupció del partit d'Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta, que se situa ja en el 2,7% d'intenció de vot (1,5% el mes passat). Sumar, per contra, perd 2,2 punts respecte al juny per quedar-se amb un 6,6% dels vots, i Podem obtindria un 4% de les paperetes, quatre dècimes més que a l'anterior sondeig.

Per darrere, ERC seria la sisena força al conjunt de l'Estat amb l'1,7% dels vots, una dècima menys que al baròmetre del mes de juny. Junts aniria just al darrere amb l'1,6% dels sufragis, exactament el mateix que a l'anterior sondeig. Bildu (1,2%) tornaria a superar el PNB (1,1%). El baròmetre posa de manifest que el 69,9% dels ciutadans que van anar a votar el 23 de juliol del 2023 dipositarien la butlleta de la mateixa formació, mentre que un 15,7% canviaria de partit.

Pel que fa a la preferència sobre qui ha de ser el president del govern espanyol, Sánchez ocupa la primera posició amb un 26,5% de les respostes, mentre que el 13,5% prefereix Feijóo, el 6,8% Abascal i el 4,7% Yolanda Díaz. Els ciutadans no aproven cap dels líders. Sánchez obté un 4,32, Feijóo un 4,04, Díaz un 4,09 i Abascal un 2,88. Pel que fa als ministres, el més ben valorat és el d'Economia, Carlos Cuerpo, amb un 5,22, seguit de la de Defensa, Margarita Robles, amb un 5,13.

